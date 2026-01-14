EU anuncia inicio de segunda fase del plan para Gaza; incluye desarme de Hamás

Internacional
/ 14 enero 2026
    EU anuncia inicio de segunda fase del plan para Gaza; incluye desarme de Hamás
    Hasta ahora, Estados Unidos no ha anunciado la composición del gobierno de transición para Gaza, que deberá estar supervisado por una Junta de Paz presidida por el propio Trump. FOTO: AP.

Se contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás

WASHINGTON.- Tras dos años de guerra entre Israel y Hamás, Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, donde se incluye el establecimiento de un gobierno tecnocrático en Gaza.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó en una publicación en X que el acuerdo que el presidente republicano ayudó a negociar estaba entrando en su segunda fase.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump pone fin al estatus de protección temporal para los somalíes en EU

“Hoy, en nombre del Presidente Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 Puntos del presidente para poner fin al conflicto de Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción”, declaró.

Explicó que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado.

No obstante, no ofreció detalles sobre quiénes formarían parte de la nueva administración palestina de transición que gobernaría Gaza. La Casa Blanca de Trump tampoco ofreció más información.

Witkoff resaltó que la primera fase permitió la entrega de “ayuda humanitaria histórica”, mantuvo el alto el fuego y facilitó el retorno de todos los rehenes vivos y de 27 de los 28 fallecidos.

Cabe recordar que esta fase del plan, iniciada en octubre, incluía la implementación de un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.

Sin embargo, los ataques israelíes han causado la muerte de centenares de palestinos, y Hamás aún no ha entregado los restos de un secuestrado fallecido.

