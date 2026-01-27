EU aún enfrenta temperaturas gélidas y cortes de energía en medio de una mortal tormenta invernal

Muchos en Estados Unidos enfrentaron otra noche de temperaturas bajo cero y sin electricidad después de que una tormenta invernal mortal y colosal acumulara más nieve el lunes en el noreste y mantuviera partes del sur cubiertas de hielo.

Según informes, se registraron más de 30 muertes en más de una docena de estados afectados por el frío extremo. El martes por la mañana, aún había casi 550.000 cortes de electricidad en el país, según poweroutage.us.

La mayoría de los cortes se registraron en el sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana provocaron la rotura de ramas de árboles y cables eléctricos, causando graves apagones en el norte de Misisipi y partes de Tennessee.

Las autoridades advirtieron que el restablecimiento del suministro eléctrico podría tardar días.

La nieve profunda, que se extendió por más de 30 cm a lo largo de 2100 km desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, paralizó el tráfico, canceló vuelos y provocó el cierre generalizado de escuelas el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las zonas al norte de Pittsburgh acumularon hasta 50 cm de nieve y experimentaron vientos helados de hasta -32 °C entre la noche del lunes y el martes.

El frío intenso que azota a dos tercios de Estados Unidos no cesa. El servicio meteorológico anunció el lunes que se espera que una nueva entrada de aire ártico mantenga las gélidas temperaturas en lugares ya cubiertos de nieve y hielo.

Además, los meteorólogos advierten que es posible que otra tormenta invernal azote partes de la costa este fin de semana.

El creciente número de muertos incluyó dos personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio , accidentes mortales de trineo que provocaron la muerte de adolescentes en Arkansas y Texas, y el cuerpo de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve por la policía con perros de caza tras ser vista por última vez saliendo de un bar en Kansas.

En la ciudad de Nueva York, las autoridades informaron que ocho personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el gélido fin de semana.

En Mississippi , los funcionarios se apresuraron a conseguir catres, mantas, agua embotellada y generadores para estaciones de calefacción en las áreas más afectadas después de la peor tormenta de hielo del estado desde 1994.

Al menos 14 casas, un negocio y 20 caminos públicos sufrieron daños importantes, dijo el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, el lunes por la noche.

La Universidad de Mississippi, donde la mayoría de los estudiantes se refugiaron sin electricidad el lunes, canceló las clases durante toda la semana, ya que su campus de Oxford permaneció cubierto de un hielo peligroso.

La alcaldesa de Oxford, Robyn Tannehill, declaró en redes sociales que habían caído tantos árboles, ramas y cables eléctricos que “parece que un tornado pasó por todas las calles”.

El lunes, Estados Unidos registró más de 14.000 retrasos o cancelaciones de vuelos a nivel nacional, según el rastreador de vuelos flightaware.com.

El domingo, se cancelaron el 45% de los vuelos estadounidenses, lo que lo convierte en el día con mayor número de cancelaciones desde la pandemia de COVID-19, según la firma de análisis de aviación Cirium.

El impacto se extendió mucho más allá del alcance de la tormenta porque centros tan importantes como el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth fueron golpeados por la tormenta, dejando varados aviones y tripulaciones de vuelo.

Se pronosticaron más nevadas ligeras a moderadas en Nueva Inglaterra hasta el lunes por la noche.

La ciudad de Nueva York vivió su día más nevado en años, con barrios que registraron entre 20 y 38 cm de nieve. Aunque las escuelas públicas cerraron, se pidió a aproximadamente 500.000 estudiantes que se conectaran a clases en línea el lunes.

El sistema escolar público más grande del país vio cancelados los días de nieve después de que el aprendizaje remoto cobrara impulso durante la pandemia de COVID-19.

Mientras tanto, un frío intenso siguió a la tormenta. Comunidades del medio oeste, sur y noreste despertaron el lunes con temperaturas bajo cero.

Se pronosticaba que los 48 estados contiguos de EU registrarían su temperatura mínima promedio más baja, de -9.8 °F, desde enero de 2014.

En el área de Nashville, Tennessee, se restableció la electricidad en miles de hogares y negocios el lunes.

Alrededor de 146.000 más seguían sin electricidad el lunes por la noche tras las temperaturas bajo cero registradas durante la noche. Muchos hoteles se agotaron durante la noche para los residentes que escapaban de la oscuridad y el frío en sus hogares.

Alex Murray reservó una habitación de hotel en Nashville para su familia para asegurarse de tener un congelador que funcionara y conservar la leche materna extraída para alimentar a su hija de seis meses.

Previendo una larga espera hasta que se restableciera la electricidad en su casa, Murray planeó extender su estancia en el hotel hasta el miércoles.

“Sé que hay mucha gente que quizá no pueda encontrar alojamiento, pagarlo ni nada parecido, ni siquiera viajar”, dijo Murray el lunes. “Así que tuvimos mucha suerte”.