EU dejará de cobrar los aranceles de Trump que la Corte Suprema declaró ilegales

/ 23 febrero 2026
    EU dejará de cobrar los aranceles de Trump que la Corte Suprema declaró ilegales
    El principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el domingo que la administración Trump se disponía a persistir en su política arancelaria. AP

El dólar se desploma y el oro sube mientras las autoridades anuncian que suspenderán los gravámenes vinculados a los poderes de emergencia, pero no hacen declaraciones sobre los reembolsos

La administración de Donald Trump ha dicho que dejará de cobrar aranceles que la Corte Suprema dictaminó que eran ilegales porque se impusieron utilizando poderes de emergencia, mientras los inversores intentaban digerir la última serie de gravámenes de reemplazo del presidente estadounidense.

El dólar cayó un 0,4% frente a una canasta de otras monedas esta mañana después de que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijera que desactivaría todos los códigos arancelarios asociados con las órdenes relacionadas con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a partir del martes a la medianoche.

El principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el domingo que la administración Trump se disponía a persistir en su política arancelaria.

“La política no ha cambiado. Las herramientas legales que la implementan pueden cambiar, pero la política no ha cambiado”, afirmó, argumentando que otorga a las empresas estadounidenses “mucha influencia” en el comercio mundial.

El oro subió un 0,6% hasta los 5.135 dólares la onza, su nivel más alto desde finales de enero, gracias a la afluencia de inversores a este activo refugio, mientras que el bitcoin cayó hasta un 4,8% hasta los 64.300 dólares, antes de recuperar terreno, hasta los 65.734 dólares.

Los futuros que siguen el índice S&P 500 de EE. UU. cayeron un 0,5% el lunes por la mañana.

