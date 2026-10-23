EU elimina aranceles de 50% sobre productos agrícolas y forestales canadienses

NUEVA YORK.-El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el ⁠viernes un ⁠decreto para eliminar los aranceles del 50% sobre algunos productos agrícolas y forestales canadienses.

Según Wall Street Journal, la medida tiene como objetivo ayudar a la senadora de Maine, Susan Collins, y a otros republicanos en las próximas elecciones de mitad de mandato.

Trump eximirá de aranceles a las láminas de contrachapado, algunos productos de papel, determinada maquinaria y equipos de refrigeración, así como a las cajas y cajones de embalaje, según informó la Casa Blanca. ‌Collins dijo que esta medida beneficiará a los productores de arándanos, papas, manzanas y algas del estado.

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“Estos productores son una parte vital de la economía de nuestro estado y sustentan a nuestras comunidades rurales y costeras”, dijo Collins. “Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de embalaje y otros productos procedentes de Canadá que o bien no están disponibles entre los proveedores estadounidenses o bien no pueden sustituirse sin incurrir en un gasto significativo”, dijo.

El alcance y el momento de la medida podrían variar y dijeron que la reducción de aranceles podría compensarse con un aumento de los impuestos sobre otros productos canadienses.

El anuncio se produjo cuando los votantes ya han comenzado a emitir sus votos en la crucial contienda por el Senado de Maine, que se ha convertido en una de las elecciones más competitivas del ciclo de medio mandato.

Collins ‌se enfrentó a su oponente, el demócrata Troy Jackson, sobre el asunto de ⁠los aranceles en un debate celebrado el 6 de octubre.