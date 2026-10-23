EU elimina aranceles de 50% sobre productos agrícolas y forestales canadienses

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    EU elimina aranceles de 50% sobre productos agrícolas y forestales canadienses
    En agosto, Trump impuso aranceles del 50% a 20.000 millones de dólares ⁠en importaciones canadienses, que entraron en vigor. ESPECIAL.

Este convenio podría suponer un impulso para las empresas estadunidenses que dependen de dichos productos

NUEVA YORK.-El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el ⁠viernes un ⁠decreto para eliminar los aranceles del 50% sobre algunos productos agrícolas y forestales canadienses.

Según Wall Street Journal, la medida tiene como objetivo ayudar a la senadora de Maine, Susan Collins, y a otros republicanos en las próximas elecciones de mitad de mandato.

Trump eximirá de aranceles a las láminas de contrachapado, algunos productos de papel, determinada maquinaria y equipos de refrigeración, así como a las cajas y cajones de embalaje, según informó la Casa Blanca. ‌Collins dijo que esta medida beneficiará a los productores de arándanos, papas, manzanas y algas del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Tres de cada 10 empresas se instalan en Coahuila sin anuncio por tiempos de turbulencia: Economía

“Estos productores son una parte vital de la economía de nuestro estado y sustentan a nuestras comunidades rurales y costeras”, dijo Collins. “Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de embalaje y otros productos procedentes de Canadá que o bien no están disponibles entre los proveedores estadounidenses o bien no pueden sustituirse sin incurrir en un gasto significativo”, dijo.

El alcance y el momento de la medida podrían variar y dijeron que la reducción de aranceles podría compensarse con un aumento de los impuestos sobre otros productos canadienses.

El anuncio se produjo cuando los votantes ya han comenzado a emitir sus votos en la crucial contienda por el Senado de Maine, que se ha convertido en una de las elecciones más competitivas del ciclo de medio mandato.

Collins ‌se enfrentó a su oponente, el demócrata Troy Jackson, sobre el asunto de ⁠los aranceles en un debate celebrado el 6 de octubre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Aranceles

Localizaciones


México

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
El que maneja

El que maneja
Sheinbaum reconoció que ambas elevaron la voz durante su reunión en Ciudad Juárez, donde discutieron el ingreso de agentes estadounidenses a Chihuahua.

Sheinbaum aclara que Maru Campos sabía que ex fiscal era corrupto... ‘le encontró casinos y actuó’
true

Modalidad 40: ¿qué es lo que no se dice?
La segunda presidencia de Donald Trump representa un desafío para la libertad de prensa en Estados Unidos mucho mayor que el experimentado durante su primer mandato.

“El primer mandato de Trump fue un juego de niños comparado con el actual”: Marc Lacey, director editorial del medio más influyente del mundo
Consejeros electorales cuestionaron la cercanía entre funcionarios del INE y un proveedor, al advertir que genera suspicacias sobre la imparcialidad del organismo.

Exhiben a directivos del INE en fiestas de proveedor electoral tras contrato de mil 173 mdp
Las noticias más importantes del 22 de octubre en México: CSP afirma que detectaron fraudes en Modalidad 40; Primera muerte por virus Shamonda; ¿Cómo operaba ‘Resistencia’?; ¿Qué hacer en Saltillo? y más.

Las noticias más importantes del 22 de octubre en México: CSP afirma que detectaron fraudes en Modalidad 40; Primera muerte por virus Shamonda; ¿Cómo operaba ‘Resistencia’?; ¿Qué hacer en Saltillo? y más
Elenco. La química entre Mauricio Islas, Omar Fierro, César Évora y Mariazel es uno de los atractivos de esta comedia que llegará al Teatro Fernando Soler.

Promete Mauricio Islas a Saltillo mucha risa y diversión con ‘Una Eva y 3 Galanes’

Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en España por su trayectoria, sus títulos y su labor solidaria.

Leo Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su ’excepcional trayectoria deportiva’