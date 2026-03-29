EU permitirá la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba

WASHINGTON.- Tras meses de un bloqueo impuesto por Washington a la llegada de petróleo a la isla, la Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso desembarque en Cuba con más de 700 mil barriles de crudo.

De acuerdo a lo que se informó el tanquero se encuentra actualmente a menos de 24 kilómetros de la isla y se espera que entre en aguas cubanas el domingo en la tarde, tocando tierra el martes, de acuerdo con el diario.

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Al momento no está claro por qué la Casa Blanca decidió permitir el paso de este buque o si permitirá en el futuro otros envíos de petróleo ruso a la isla.

Estados Unidos ha presionado desde enero a La Habana cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el Gobierno cubano se siente a negociar y emprenda reformas, en primer lugar económicas, siguiendo la estela de Venezuela.

Cabe recordar que Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.

Con información de EFE