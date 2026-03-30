EU reabre embajada en Venezuela meses después de ataques militares en enero de 2026

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Internacional
/ 30 marzo 2026
    EU reabre embajada en Venezuela meses después de ataques militares en enero de 2026
    La Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, cerró desde el primer mandato de Donald Trump. AP

Después del secuestro de Maduro, la diplomacia entre ambos países quedó suspendida, ahora en este lunes se reanudó después de 7 años

Estados Unidos reabrió formalmente su embajada en Caracas, la capital venezolana, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con el país sudamericano, luego que el gobierno de Donald Trump secuestrara de Venezuela a principios de enero al entonces presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado estadounidense anunció que reanudó el lunes las operaciones normales en la embajada en Caracas —que requirió reparaciones importantes, incluidas tareas de remediación por moho— tras un cierre de siete años que comenzó durante el primer mandato de Trump.

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Un pequeño equipo de diplomáticos de Estados Unidos, con base en la vecina Colombia, ha estado trabajando en Caracas desde hace más de un mes y organizó una ceremonia de izamiento de bandera el 14 de marzo, pero la embajada en sí aún no había sido reabierta hasta el lunes.

“La reanudación de operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave para implementar el plan de tres fases del presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Indicó que la medida marca “un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”.

Los trabajos para restaurar la sección consular de la embajada, donde estadounidenses y venezolanos deben acudir para servicios de pasaportes y visas, aún no han concluido, y quienes busquen asistencia todavía deben comunicarse con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, indicó el Departamento de Estado.

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