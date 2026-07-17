EU relaciona a proveedor de lechuga mexicana con brote de diarrea explosiva; Taco Bell retira hortalizas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en colaboración con Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revelaron que el brote de ‘diarrea explosiva’ causado por el parásito de ciclosporiasis está relacionado con la lechuga iceberg rallada de un solo suministrador de México: Taylor Farms, empresa con sede en Salinas, California. “Los consumidores deben evitar consumir lechuga iceberg rallada proveniente de México en los establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia”, indicó la FDA en un aviso.

TACO BELL RETIRA ALIMENTO Por lo que la cadena de comida rápida Taco Bell retiró de sus restaurantes la lechuga potencialmente contaminada con el parásito Cyclospora, que las autoridades sospechan que proviene de un proveedor de México y que vincularon con la transmisión de un brote de diarrea en más de 30 estados. Aunque aún no existe ninguna medida oficial que obligue a la compañía a modificar sus cadenas de suministro, la franquicia aseguró que aplicará la medida de manera indefinida y a nivel nacional a todas las hortalizas potencialmente contaminadas. Indicó en un comunicado difundido este viernes en LinkedIn que se toma la salud y seguridad de sus consumidores muy seriamente y que aunque no se ha emitido ningún aviso oficial, ha retirado al suministrador de la lechuga potencialmente contaminada de su cadena de suministro.

También explicó que las reemplazará en menos de 24 horas, según lo informó en un comunicado en redes sociales este viernes. La CDC ha confirmado mil 644 personas enfermas, incluyendo 94 hospitalizadas tras comer en establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, y Virginia Occidental entre el 13 de mayo y el 13 de julio, lo que supone 27 veces más los casos de enfermedad por este parásito que los presentados en el mismo lapso del año pasado. La CDC informó que este brote supone 27 veces más de los casos de enfermedad por este parásito que los presentados en el mismo lapso del año pasado, y reconoció “la cifra real de enfermedades podría ser mayor” porque las infecciones están “subdiagnosticadas”. Las autoridades han recomendado no comer lechuga iceberg rallada en ninguno de los cinco estados afectados y pidió prestar atención a los síntomas de Cyclospora a quienes las hayan comido en las últimas dos semanas. Entre los síntomas destacan la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.

¿QUÉ ES LA CICLOSPORIASIS? La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal. Por otro lado, el infectólogo Alejandro Macías advirtió que el riesgo no debe minimizarse, ya que incluso ha atendido pacientes con esta infección en el país. “Es muy probable que afecte a México. Causa diarrea explosiva. No se transmite de persona a persona, pues primero tiene que madurar en el ambiente”, explicó el especialista. La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un microorganismo microscópico que afecta el aparato digestivo de las personas. Su principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de agua contaminada o de frutas y verduras que han estado en contacto con materia fecal y no fueron lavadas o desinfectadas correctamente. En México, las condiciones de altas temperaturas, lluvias y el consumo frecuente de alimentos frescos favorecen que las autoridades sanitarias mantengan vigilancia sobre este tipo de infecciones, especialmente durante determinadas épocas del año.

LOS SÍNTOMAS DE LA CICLOSPORIASIS Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo puede variar dependiendo de cada persona y de la cantidad de parásitos ingeridos. Entre los síntomas más frecuentes destacan:

- Diarrea acuosa y persistente,

- Pérdida de apetito,

- Cólicos abdominales,

- Aumento de gases,

- Náuseas,

- Fatiga,

- Dolor abdominal,

- Distensión abdominal. En algunos pacientes también pueden presentarse vómitos, fiebre y síntomas respiratorios. Los signos de la enfermedad suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito. En algunos casos los síntomas desaparecen y vuelven a presentarse días después, por lo que la enfermedad puede extenderse durante varias semanas si no recibe atención médica. De acuerdo con especialistas en enfermedades infecciosas, “la diarrea prolongada es una de las principales características clínicas de la ciclosporiasis”, lo que permite diferenciarla de otras infecciones intestinales de corta duración.

RECOMENDACIONES CONTRA La Secretaría de Salud hizo un llamado a los viajeros a tomar diversas medidas antes, durante y después de un viaje: Antes - Informarse sobre la situación sanitaria del destino;

- Llevar insumos para la higiene de manos (alcohol en gel y jabón);

- Consultar la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante - Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o bien usar gel antibacterial, sobre todo antes de comer y preparar alimentos, así como después de ir al sanitario;

- Consumir alimentos bien cocidos;

- Lavar frutas y verduras con agua segura antes de consumirlas;

- Evita alimentos crudos o pocos cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que puedan haber sido lavados con agua contaminada;

- Priorizar restaurantes establecidos y evita puestos de comida en la vía pública;

- Consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada;

- Hidratarse frecuentemente;

- Identificar previamente hospitales y clínicas de atención médica;

- En caso de presentar síntomas de enfermedad, busca atención médica. Después - Si presentas diarrea prolongada o acuosa, solicita atención médica inmediata e informar tus antecedentes de viaje a Estados Unidos;

- Vigilar el estado de salud hasta dos semanas después de un viaje;

- Evita preparar alimentos para otras personas mientras tengas diarrea, para reducir el riesgo de contaminación;

- No automedicarse.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA CICLOSPORIASIS? A diferencia de otros padecimientos gastrointestinales, la ciclosporiasis no suele transmitirse de persona a persona de forma inmediata. El parásito necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de convertirse en una forma capaz de infectar a otro ser humano. El contagio ocurre principalmente al consumir agua sin tratamiento, hielo elaborado con agua contaminada o alimentos frescos como lechuga, cilantro, albahaca, frutos rojos, frambuesas y otras verduras o frutas que no fueron desinfectadas adecuadamente antes de ingerirse. También puede presentarse cuando los alimentos son manipulados sin las medidas básicas de higiene o cuando se riegan con agua contaminada durante su producción agrícola. ¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO? La prevención se basa principalmente en mantener adecuados hábitos de higiene durante la preparación y consumo de alimentos. Entre las medidas más importantes destacan lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras, consumir agua potable o previamente hervida, evitar hielo de procedencia desconocida y mantener una correcta higiene de manos antes de cocinar o comer. Las autoridades sanitarias también recomiendan verificar que los establecimientos donde se consumen alimentos cumplan con buenas prácticas de manejo e higiene, ya que esto disminuye considerablemente el riesgo de transmisión del parásito. Como señalan expertos en salud pública, “la higiene de los alimentos continúa siendo la principal barrera para prevenir enfermedades transmitidas por parásitos”.

LAS VERDURAS QUE ESTÁN BAJO MAYOR VIGILANCIA De acuerdo con los especialistas, el principal foco de atención son las verduras de hoja verde, debido a que pueden contaminarse cuando el agua utilizada para su riego contiene residuos fecales donde se encuentra el parásito. Entre los productos que suelen estar bajo vigilancia sanitaria se encuentran: · Lechuga

· Espinaca

· Cilantro

· Perejil

· Mezclas de hojas para ensalada El médico Alejandro Macías explicó que el contagio ocurre por la contaminación del agua empleada en el cultivo de estos alimentos y no por contacto entre personas. ”Por desgracia, frecuentemente no se le identifica y seguramente está subdiagnosticado”, señaló el especialista al referirse a la falta de diagnósticos específicos de esta enfermedad en México.