¡Cuidado si viajas a EU! Salud de México emite alerta de viaje por brote de ciclosporiasis o ‘diarrea explosiva’

La Secretaría de Salud de México emitió un aviso preventivo de viaje para las personas que planeen desplazarse a Estados Unidos ante un brote multiestatal de ciclosporiasis que ha dejado al menos mil 645 casos confirmados en 34 estados del país vecino. A través de un comunicado de vigilancia epidemiológica, las autoridades mexicanas clasificaron el riesgo como de nivel medio y recomendaron a los viajeros extremar las medidas de higiene, especialmente en el consumo de alimentos y agua, debido a que aún no se ha identificado con certeza la fuente de contagio.

¿QUÉ DICE LA SECRETARÍA DE SALUD SOBRE EL BROTE DE ‘DIARREA EXPLOSIVA’? Autoridades sanitarias precisaron que aunque cualquier persona puede infectarse, la probabilidad de adquirir la infección es mayor en quienes viven o viajan a zonas tropicales y subtropicales. Según la advertencia, las personas infectadas eliminan el parásito a través de las heces, lo que puede favorecer la contaminación de productos alimenticios y fuentes de agua. Las autoridades sanitarias señalaron que el actual brote afecta de manera especial a cuatro estados del medio oeste de Estados Unidos: Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, donde se han registrado más de 400 casos. Aunque cualquier persona puede contraer la enfermedad, la Secretaría de Salud mexicana advirtió que el riesgo es mayor para quienes viven o viajan a regiones tropicales y subtropicales. Además, recordó que una persona puede infectarse más de una vez y que algunos casos pueden ser asintomáticos. RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD La Secretaría de Salud hizo un llamado a los viajeros a tomar diversas medidas antes, durante y después de un viaje: Antes

- Informarse sobre la situación sanitaria del destino;

- Llevar insumos para la higiene de manos (alcohol en gel y jabón);

- Consultar la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o bien usar gel antibacterial, sobre todo antes de comer y preparar alimentos, así como después de ir al sanitario;

- Consumir alimentos bien cocidos;

- Lavar frutas y verduras con agua segura antes de consumirlas;

- Evita alimentos crudos o pocos cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que puedan haber sido lavados con agua contaminada;

- Priorizar restaurantes establecidos y evita puestos de comida en la vía pública;

- Consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada;

- Hidratarse frecuentemente;

- Identificar previamente hospitales y clínicas de atención médica;

- En caso de presentar síntomas de enfermedad, busca atención médica. Después

- Si presentas diarrea prolongada o acuosa, solicita atención médica inmediata e informar tus antecedentes de viaje a Estados Unidos;

- Vigilar el estado de salud hasta dos semanas después de un viaje;

- Evita preparar alimentos para otras personas mientras tengas diarrea, para reducir el riesgo de contaminación;

- No automedicarse.

¿QUÉ ES LA CICLOSPORIASIS? La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal. Por otro lado, el infectólogo Alejandro Macías advirtió que el riesgo no debe minimizarse, ya que incluso ha atendido pacientes con esta infección en el país. “Es muy probable que afecte a México. Causa diarrea explosiva. No se transmite de persona a persona, pues primero tiene que madurar en el ambiente”, explicó el especialista. La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un microorganismo microscópico que afecta el aparato digestivo de las personas. Su principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de agua contaminada o de frutas y verduras que han estado en contacto con materia fecal y no fueron lavadas o desinfectadas correctamente. En México, las condiciones de altas temperaturas, lluvias y el consumo frecuente de alimentos frescos favorecen que las autoridades sanitarias mantengan vigilancia sobre este tipo de infecciones, especialmente durante determinadas épocas del año.

LOS SÍNTOMAS DE LA CICLOSPORIASIS Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo puede variar dependiendo de cada persona y de la cantidad de parásitos ingeridos. Entre los síntomas más frecuentes destacan:

- Diarrea acuosa y persistente,

- Pérdida de apetito,

- Cólicos abdominales,

- Aumento de gases,

- Náuseas,

- Fatiga,

- Dolor abdominal,

- Distensión abdominal. En algunos pacientes también pueden presentarse vómitos, fiebre y síntomas respiratorios. Los signos de la enfermedad suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito. En algunos casos los síntomas desaparecen y vuelven a presentarse días después, por lo que la enfermedad puede extenderse durante varias semanas si no recibe atención médica. De acuerdo con especialistas en enfermedades infecciosas, “la diarrea prolongada es una de las principales características clínicas de la ciclosporiasis”, lo que permite diferenciarla de otras infecciones intestinales de corta duración. El aviso ocurre en plena temporada vacacional de verano, cuando aumenta el flujo de personas entre México y Estados Unidos.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA CICLOSPORIASIS? A diferencia de otros padecimientos gastrointestinales, la ciclosporiasis no suele transmitirse de persona a persona de forma inmediata. El parásito necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de convertirse en una forma capaz de infectar a otro ser humano. El contagio ocurre principalmente al consumir agua sin tratamiento, hielo elaborado con agua contaminada o alimentos frescos como lechuga, cilantro, albahaca, frutos rojos, frambuesas y otras verduras o frutas que no fueron desinfectadas adecuadamente antes de ingerirse. También puede presentarse cuando los alimentos son manipulados sin las medidas básicas de higiene o cuando se riegan con agua contaminada durante su producción agrícola. ¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO? La prevención se basa principalmente en mantener adecuados hábitos de higiene durante la preparación y consumo de alimentos. Entre las medidas más importantes destacan lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras, consumir agua potable o previamente hervida, evitar hielo de procedencia desconocida y mantener una correcta higiene de manos antes de cocinar o comer. Las autoridades sanitarias también recomiendan verificar que los establecimientos donde se consumen alimentos cumplan con buenas prácticas de manejo e higiene, ya que esto disminuye considerablemente el riesgo de transmisión del parásito. Como señalan expertos en salud pública, “la higiene de los alimentos continúa siendo la principal barrera para prevenir enfermedades transmitidas por parásitos”.

LAS VERDURAS QUE ESTÁN BAJO MAYOR VIGILANCIA De acuerdo con los especialistas, el principal foco de atención son las verduras de hoja verde, debido a que pueden contaminarse cuando el agua utilizada para su riego contiene residuos fecales donde se encuentra el parásito. Entre los productos que suelen estar bajo vigilancia sanitaria se encuentran: · Lechuga

· Espinaca

· Cilantro

· Perejil

· Mezclas de hojas para ensalada El médico Alejandro Macías explicó que el contagio ocurre por la contaminación del agua empleada en el cultivo de estos alimentos y no por contacto entre personas. ”Por desgracia, frecuentemente no se le identifica y seguramente está subdiagnosticado”, señaló el especialista al referirse a la falta de diagnósticos específicos de esta enfermedad en México. MILES DE CASOS BAJO INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que hasta ahora existen mil 645 casos confirmados por laboratorio, además de más de cinco mil 100 reportes que todavía permanecen bajo análisis para confirmar si corresponden al mismo brote. La subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y Medio Ambiente de los CDC, Gwen Biggerstaff, indicó que los contagios ya fueron detectados en 34 estados del país. ”Queremos dejar claro que el número real de infecciones es casi con toda seguridad mayor que el reflejado en estas cifras”, afirmó la funcionaria, al recordar que muchas personas presentan síntomas leves y nunca buscan atención médica. Las investigaciones buscan determinar si el origen de los contagios proviene de un mismo lote de alimentos, especialmente después de que los primeros casos aparecieron en Michigan y Ohio.