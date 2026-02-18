$!EU sanciona a director de prisión de máxima seguridad de Nicaragua por violación de derechos humanos

El Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visado al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su presunta participación en violaciones graves a los derechos humanos, informó este miércoles el Departamento de Estado.

Al anunciar la sanción, el secretario Marco Rubio señaló: “Hoy, el Departamento de Estado toma medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la dictadura de Murillo-Ortega contra presos políticos, al sancionar al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez”.

ACUSAN A DIRECTOR DE PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD EN NICARAGUA DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

En un comunicado, Rubio precisó que la designación responde a la participación del funcionario “en una grave violación de los derechos humanos de un preso político”.

La medida se aplica bajo la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, lo que implica la prohibición de ingreso a Estados Unidos para la persona sancionada y, potencialmente, para sus familiares inmediatos.