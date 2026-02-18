EU sanciona a director de prisión de máxima seguridad de Nicaragua por violación de derechos humanos

Internacional
/ 18 febrero 2026
    Budapest (Hungary), 16/02/2026.- US Secretary of State Marco Rubio speaks during a joint press conference with Hungarian Prime Minister Viktor Orban (not pictured) following their meeting in the government headquarters in Budapest, Hungary, 16 February 2026. (Hungría) EFE/EPA/ZOLTAN MATHE HUNGARY OUT EFE

Marco Rubio, secretario de Estado de EU, precisó que la designación responde a la participación del funcionario “en una grave violación de los derechos humanos de un preso político”

El Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visado al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su presunta participación en violaciones graves a los derechos humanos, informó este miércoles el Departamento de Estado.

Al anunciar la sanción, el secretario Marco Rubio señaló: “Hoy, el Departamento de Estado toma medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la dictadura de Murillo-Ortega contra presos políticos, al sancionar al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez”.

ACUSAN A DIRECTOR DE PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD EN NICARAGUA DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

En un comunicado, Rubio precisó que la designación responde a la participación del funcionario “en una grave violación de los derechos humanos de un preso político”.

La medida se aplica bajo la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, lo que implica la prohibición de ingreso a Estados Unidos para la persona sancionada y, potencialmente, para sus familiares inmediatos.

ESTADOS UNIDOS EXIGE LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS

En el mismo texto, el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó: “Estados Unidos exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua”.

Washington mantiene su rechazo al proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Daniel Ortega y su esposa, la ahora copresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos mientras siete de sus posibles rivales permanecían encarcelados.

Las relaciones entre Washington y Managua continúan tensas, en medio de sanciones y un aumento de la presión diplomática sobre el Gobierno nicaragüense.

LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS DE NICARAGUA

El pasado 10 de enero, en el aniversario de los 19 años de Ortega en el poder, Nicaragua liberó a “decenas de personas” privadas de la libertad, incluidos presos políticos, un día después de que la embajada estadounidense en Managua advirtiera que aún había “más de 60 personas” que seguían “injustamente detenidas o desaparecidas”.

Estados Unidos ha insistido en que su demanda es una “liberación incondicional” de los presos políticos, no únicamente su excarcelación.

A sus 80 años, Ortega gobierna junto a Murillo con un control reforzado del poder, apoyado en reformas constitucionales y el uso de la fuerza, consolidando un modelo sin contrapesos institucionales y con una oposición debilitada por el retiro de nacionalidades y bienes, así como por el encarcelamiento y el exilio.

