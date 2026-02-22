EU y Canadá alertan a sus ciudadanos no salir a la calle en México por violencia

CDMX.- La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en seis estados del país, esto debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Fue tras ser abatido que en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados de México.

Por lo que el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta en especial a residentes de los estados de Jalisco, incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, el norte de Tamaulipas y Nuevo León, el centro de Michoacán y sur de Guerrero.

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

De acuerdo a lo que se informó, Oseguera Cervantes, quien bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

CANADÁ CANCELA VUELOS

Las autoridades canadienses solicitaron a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, se les recomienda que permanezcan en sus residencias y que mantengan “un bajo perfil”.

Debido al riesgo, la situación obligó a Air Canada, la principal aerolínea canadiense, así como a otras compañías aéreas del país, a suspender sus vuelos a Puerto Vallarta.

“Debido a la situación de seguridad en Puerto Vallarta, que afecta al aeropuerto, Air Canada ha suspendido temporalmente sus operaciones hoy. Estamos vigilando la situación y en contacto con las autoridades locales que están trabajando para resolver el problema”, dijo Air Canada en un comunicado.

La aerolínea recomendó a sus clientes que “no intenten ir al aeropuerto a menos que sus vuelos” estén operativos.