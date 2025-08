Exige Trump a los socios comerciales que inviertan en EU o subirá los aranceles

NUEVA YORK- El presidente estadounidense aplica las artes negociadoras que caracterizaron su carrera de empresario para conseguir que otros países desembolsen pagos para evitar recargos a sus exportaciones.

Las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump se han convertido en una apuesta por el dinero contante y sonante, ya que intenta aprovechar el poder económico de Estados Unidos para convencer a otros países de que realicen inversiones multimillonarias a fin de mantener el acceso al mercado estadounidense.

La agenda comercial del segundo mandato del presidente tiene claros ecos de su enfoque del libro The Art of the Deal (El arte del trato), y esencialmente exige que los socios comerciales le “muestren el dinero” en forma de promesas de inversión o, de lo contrario, se enfrentarán a aranceles astronómicamente elevados.

Las promesas económicas brindan a Trump la oportunidad de mostrar su destreza negociadora en términos cercanos y alardear de las cuantiosas sumas que está aportando a Estados Unidos, lo que aumenta la intriga de telerrealidad de su agenda comercial. Mientras el gobierno de Trump se apresura a alcanzar acuerdos comerciales con decenas de países antes de la fecha límite del jueves, el presidente ha adoptado una estrategia que va más allá de la apertura de los mercados internacionales y la reducción del déficit comercial estadounidense.

Esta táctica se puso de manifiesto la semana pasada, cuando Trump y su equipo lanzaron un bombardeo de nuevos acuerdos comerciales antes de que venciera el plazo autoimpuesto del 1 de agosto.

“Corea del Sur tiene ahora mismo un arancel del 25%, pero tienen una oferta para rebajar esos aranceles”, escribió Trump en las redes sociales el miércoles. “Me interesará saber cuál es esa oferta”.