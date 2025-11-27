Expresidente de Perú es condenado a 11 años de prisión por intento de cierre del Congreso

Internacional
/ 27 noviembre 2025
    Expresidente de Perú es condenado a 11 años de prisión por intento de cierre del Congreso
    Sin embargo, la Fiscalía había pedido 34 años de prisión para Castillo y 25 años para una de sus ex ministro Betssy Chávez. FOTO: AP.

Además afronta además otras investigaciones por presunta corrupción, mismas que se encuentran en curso

LIMA.- Pedro Castillo, un expresidente de Perú fue condenado por un tribunal a pasar más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, esto luego de su intento de cerrar el Congreso en 2022, lo que derivó en su destitución.

También fueron condenados sus exministros Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, y Willy Huerta y se impuso una pena menor a quien era su jefe del gabinete de asesores, Aníbal Torres mientras otros dos acusados fueron absueltos por falta de pruebas.

TE PUEDE INTERESAR: EN VIVO: Disfruta del Desfile Macy’s Thanksgiving 2025, la antesala de la Navidad

Castillo (2021-2022) y Chávez recibieron una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, sin embargo, aún tendrán derecho a realizar una apelación.

En ambos casos la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que la pena se ejecute de manera efectiva, aunque Chávez tiene asilo diplomático.

Huerta recibió la misma pena, pero la sala dispuso que quede en suspensión al igual que la condena de 6 años y 8 meses de prisión para Torres. El tribunal también impuso a los cuatro una reparación civil total de 12 millones de soles , es decir 3.5 millones de dólares.

Castillo era juzgado desde marzo por haber anunciado el 7 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la intervención del Poder Judicial, lo que fue calificado por la Fiscalía como un intento de quiebre del orden constitucional.

Con el cierre del Parlamento Castillo intentaba evitar una votación que buscaba su remoción por “incapacidad moral permanente”.

Ese mismo día el entonces mandatario fue detenido por la policía tras salir del Palacio de Gobierno cuando se dirigía con su familia hacia la embajada de México, según la reconstrucción de los hechos recogida en el expediente judicial. Inmediatamente el Congreso lo destituyó.

Castillo ya había sobrevivido a otros dos intentos previos de remoción, pues apenas estuvo 16 meses en el gobierno y modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis interna.

El juicio incluyó testimonios de exfuncionarios, mandos policiales y miembros de la escolta presidencial que detallaron las órdenes de Castillo y las circunstancias de su detención.

Temas


Prisión
sentencias
Funcionarios públicos

Localizaciones


Perú

COMENTARIOS

Selección de los editores
Periodistas difundieron que Ernestina Godoy podría ser propuesta para encabezar la FGR ante una posible salida anticipada de Alejandro Gertz Manero, aunque no existe confirmación oficial.

Reportan que Ernestina Godoy será la titular de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero
La propuesta contempla integrar áreas naturales protegidas para mejorar la conectividad ecológica.

Coahuila se integra al proyecto del Corredor Biocultural Frontera Norte
Manolo Jiménez Salinas saluda a Julión Álvarez en el Coliseo Centenario durante su informe.

Ovación total para Julión Álvarez, invitado de honor en el Segundo Informe de Manolo Jiménez
La Caravana Coca-Cola 2025 inicia su recorrido en México. Consulta las ciudades confirmadas, las esperadas y cómo saber si tu estado recibirá la tradicional caravana navideña.

Caravana Coca-Cola regresa a México... Lista de estados por donde pasará la ‘Magia de la Navidad’
De acuerdo a estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo los bloqueos carreteros han provocado pérdidas acumuladas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos.

Bloqueos de los transportistas provocan pérdidas de hasta 6 mil mdp

Héctor Herrera vive un romance con la actriz Paola Villalobos en plena Liguilla del Apertura 2025, según reportes de espectáculos.

¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca
El próximo 28 de noviembre se llevará a cabo el Viernes Negro o Black Friday, una campaña de descuentos durante la cual se pueden desatar riesgos de estafa, como el e-skimming.

Black Friday: Conoce el E-skimming, una forma de robo en compras en línea que es MUY riesgoso
Por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, y siete servidores públicos municipales fueron vinculados a proceso.

Caso Carlos Manzo: Juez vincula a ‘El Licenciado’ y siete escoltas por el asesinato del acalde de Uruapan