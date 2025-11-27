Expresidente de Perú es condenado a 11 años de prisión por intento de cierre del Congreso

LIMA.- Pedro Castillo, un expresidente de Perú fue condenado por un tribunal a pasar más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, esto luego de su intento de cerrar el Congreso en 2022, lo que derivó en su destitución.

También fueron condenados sus exministros Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, y Willy Huerta y se impuso una pena menor a quien era su jefe del gabinete de asesores, Aníbal Torres mientras otros dos acusados fueron absueltos por falta de pruebas.

TE PUEDE INTERESAR: EN VIVO: Disfruta del Desfile Macy’s Thanksgiving 2025, la antesala de la Navidad

Castillo (2021-2022) y Chávez recibieron una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, sin embargo, aún tendrán derecho a realizar una apelación.

En ambos casos la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que la pena se ejecute de manera efectiva, aunque Chávez tiene asilo diplomático.

Huerta recibió la misma pena, pero la sala dispuso que quede en suspensión al igual que la condena de 6 años y 8 meses de prisión para Torres. El tribunal también impuso a los cuatro una reparación civil total de 12 millones de soles , es decir 3.5 millones de dólares.

Castillo era juzgado desde marzo por haber anunciado el 7 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la intervención del Poder Judicial, lo que fue calificado por la Fiscalía como un intento de quiebre del orden constitucional.

Con el cierre del Parlamento Castillo intentaba evitar una votación que buscaba su remoción por “incapacidad moral permanente”.

Ese mismo día el entonces mandatario fue detenido por la policía tras salir del Palacio de Gobierno cuando se dirigía con su familia hacia la embajada de México, según la reconstrucción de los hechos recogida en el expediente judicial. Inmediatamente el Congreso lo destituyó.

Castillo ya había sobrevivido a otros dos intentos previos de remoción, pues apenas estuvo 16 meses en el gobierno y modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis interna.

El juicio incluyó testimonios de exfuncionarios, mandos policiales y miembros de la escolta presidencial que detallaron las órdenes de Castillo y las circunstancias de su detención.