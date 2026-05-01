Fallece a los 79 años, el científico Craig Venter, ‘padre’ del genoma humano

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    Fallece a los 79 años, el científico Craig Venter, ‘padre’ del genoma humano
    J. Craig Venter posa frente a un mapa genético de una bacteria causante de la gripe en su oficina en Rockville, Maryland, el 12 de marzo de 1997. AP/Ruth Fremson

El investigador fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2001

MADRID- El científico estadounidense Craig Venter, pionero mundial de la genómica y uno de los principales impulsores de la secuencia completa del genona humano, ha fallecido en San Diego (Estados Unidos) a los 79 años tras una complicación del cáncer del que había sido diagnosticado recientemente.

El Instituto J. Crag Venter (JCVI), que el científico estadounidense fundó y todavía dirigía, ha confirmado su fallecimiento en la página web de esta institución, dedicada a la investigación sin fines de lucro y al avance de la ciencia de la genómica, la comprensión de sus implicaciones para la sociedad y la comunicación de estos resultados a la comunidad científica, el público y los responsables políticos.

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El investigador fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2001, junto a otros pioneros del genoma humano (John Sulston, Francis Collins, Hamilton Smith y Jean Weissenbach), un reconocimiento por su papel fundamental en la secuenciación y mapa del genoma humano, liderando la investigación privada a través de Celera Genomics.

Venter, señala el JCVI en su página web, fue un líder científico visionario cuyo trabajo contribuyó a definir la genómica moderna e impulsó el campo de la biología sintética, impulsó el cambio científico y tecnológico mediante la creación de equipos interdisciplinarios, el fomento de ideas audaces y métodos más rápidos, e insistió en que los descubrimientos debían tener un impacto real en el mundo.

$!La sombra del presidente de Celera Genomics, J. Craig Venter, se proyecta sobre un mapa de genes humanos el 12 de febrero de 2001, en Washington.
La sombra del presidente de Celera Genomics, J. Craig Venter, se proyecta sobre un mapa de genes humanos el 12 de febrero de 2001, en Washington. AP/Ron Edmonds

Fue además durante toda su carrera un firme defensor de una sólida financiación federal para la ciencia y de las colaboraciones que aceleran el progreso entre el gobierno, la academia y la industria.

A lo largo de su carrera, Craig Venter contribuyó a que la genómica pasara de un descubrimiento lento, gen por gen, a una ciencia escalable basada en datos, y luego ayudó a dar el siguiente paso: demostrar que los genomas podían diseñarse y construirse.

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En los Institutos Nacionales de la Salud, ayudó a ser pionero en el descubrimiento de genes mediante ‘etiquetas de secuencias expresadas’ (EST), lo que permitió la identificación rápida de un gran número de genes humanos y aceleró los esfuerzos de mapeo del genoma.

“Craig creía que la ciencia avanza cuando las personas están dispuestas a pensar de forma diferente, a actuar con decisión y a construir lo que aún no existe”, ha asegurado Anders Dale, presidente de JCVI, en la web del Instituto, y ha valorado que su liderazgo y visión transformaron la genómica y contribuyeron a impulsar la biología sintética.

En el campo de la biología sintética, Craig Venter y sus equipos lograron un hito al construir la primera célula bacteriana autorreplicante controlada por un genoma sintetizado químicamente, lo que demuestra, ha subrayado el JCVI, que los genomas pueden diseñarse digitalmente, construirse a partir de componentes químicos y «activarse» para controlar una célula viva.

El investigador se dedicó también al descubrimiento científico a escala global, y gracias a la Expedición de Muestreo Oceánico Global Sorcerer II, sus equipos utilizaron la metagenómica para revelar una extraordinaria diversidad microbiana, informando del descubrimiento de millones de genes nuevos y ampliando el universo conocido de familias de proteínas; un trabajo que profundizó la comprensión del microbioma oceánico y su papel en los sistemas planetarios, ha destacado el mismo Instituto estadounidense.

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