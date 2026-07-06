Requiere próxima cumbre de la OTAN de toda la capacidad de Mark Rutte de agasajar a Trump

Requiere próxima cumbre de la OTAN de toda la capacidad de Mark Rutte de agasajar a Trump

+ Seguir en Seguir en Google
AP
por AP

El presidente estadounidense está decepcionado por la negativa de algunos aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a sumarse a la guerra con Irán

Internacional
/
COMPARTIR

ANKARA- Desde que empezó a trabajar como secretario general de la OTAN hace casi dos años, Mark Rutte ha dedicado gran parte de su tiempo a intentar mantener a Estados Unidos anclado a la mayor alianza militar del mundo, recurriendo directamente a los halagos a para disuadir al presidente estadounidense Donald Trump de cumplir sus amenazas de abandonarla.

Pero los objetivos no paran de cambiar, lo que aumenta el desafío de cara a la cumbre de esta semana en Turquía.

https://vanguardia.com.mx/opinion/europa-debe-afrontar-el-mundo-por-si-sola-HJ21938395

Al principio, se trataba de dinero. Trump lleva mucho tiempo arremetiendo contra los aliados de la OTAN por destinar una fracción demasiado pequeña de sus presupuestos nacionales a la defensa. Pero esos problemas se abordaron en su cumbre del año pasado, cuando los aliados de Estados Unidos se comprometieron a invertir tanto como Estados Unidos, en términos de producto interno bruto.

El verdadero problema de la OTAN ahora es convertir ese dinero en capacidades militares, en particular ante la preocupación entre los países europeos por un posible ataque de Rusia.

Aun así, Rutte intentó zanjar cualquier inquietud persistente en una reunión en la Casa Blanca el mes pasado, con una nueva presentación que utilizó un gráfico rotulado “El trillón de Trump” en letras doradas, que mostraba 1.2 billones de dólares en gasto de los aliados europeos y Canadá desde 2017.

Pero Trump pareció no inmutarse y afirmó que seguía decepcionado por la negativa de algunos aliados de la OTAN a sumarse a la guerra con Irán, que él inició junto con Israel sin consultarlos.

“No necesitamos su dinero; no necesitamos nada. Sólo quiero lealtad”, dijo Trump.

Trump sugirió que quizá ni siquiera habría asistido a la próxima cumbre si no la organizara el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Es una señal de que incluso Erdogan y Rutte, líderes extranjeros a los que Trump parece tener en una estima poco habitual, tendrán mucho trabajo por delante para mantener la cumbre encarrilada.

RUTTE FIJO UN NUEVO LISTÓN DE ADULACIÓN EN LA CASA BLANCA

Históricamente, las principales tareas del máximo funcionario civil de la OTAN, siempre un europeo, nunca un estadounidense, han sido fomentar el consenso en una organización que toma sus decisiones por unanimidad y hablar en nombre de los 32 países miembros.

Pero durante ambos mandatos de Trump, Rutte y su predecesor al frente de la OTAN, Jens Stoltenberg, han dedicado una enorme cantidad de energía simplemente a mantener a Estados Unidos dentro de la alianza.

$!Un hombre pasa frente a una pancarta antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el domingo 5 de julio de 2026.
Un hombre pasa frente a una pancarta antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el domingo 5 de julio de 2026. AP/Riza Ozel

Trump ha amenazado con abandonar la OTAN, ha coqueteado con retirar tropas estadounidenses de Europa y ha prometido apoderarse de la isla de Groenlandia, una parte semiautónoma de la aliada Dinamarca. También ha puesto en duda si defendería a otro miembro que no gaste lo suficiente en sus fuerzas armadas, lo que ha erosionado la confianza.

La estrategia de Rutte ha estado cargada de halagos. La presentación cuidadosamente coreografiada del mes pasado en la Oficina Oval, con elementos que evocaban una bandera estadounidense, marcó un nuevo listón, incluso para un hombre muy criticado por comparar a Trump con un “papá”.

Los gráficos mostraban que se estaban creando decenas de miles de empleos en Estados Unidos y que había una cartera de pedidos de 300 mil millones de dólares en encargos europeos de equipo militar, todo gracias al “líder del mundo libre”, sostuvo Rutte.

Rebatió, con suavidad, las quejas de Trump de que la OTAN no apoyó a Estados Unidos contra Irán, al señalar que hasta 5.000 aviones estadounidenses despegaron de bases en Europa antes de un alto el fuego en abril.

TRUMP AMENZA CON RETIRAR FUERZAS EN EUROPA EN UN MOMENTO PELIGROSO

La OTAN no puede funcionar sin su aliado más grande y poderoso. Se empuja a Europa a valerse por sí misma justo cuando Rusia, la razón histórica de la alianza, representa una amenaza mayor.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/asegura-trump-que-es-ridiculo-que-eu-mantenga-el-apoyo-actual-con-la-otan-FN21868683

El mes pasado, el Pentágono sorprendió a sus aliados de la OTAN al anunciar que reduciría la cantidad de tropas, buques de guerra, aeronaves y drones que aportaría si alguno de ellos fuera atacado. Trump también ha hecho comentarios contradictorios sobre si el número de tropas estadounidenses se reduciría o aumentaría.

Los recortes y los mensajes contradictorios han socavado la unidad en la alianza, justo cuando Rusia ha estado poniendo a prueba las defensas de Europa con vuelos de drones cerca de bases militares en múltiples países, según un estudio publicado el jueves.

LA ADULACIÓN FUNCIONÓ EL AÑO PASADO, PERO HAY NUEVOS DESAFÍOS

Se supone que cada cumbre exhibe el compromiso con la seguridad colectiva, la promesa de “todos para uno y uno para todos” consagrada en el Artículo 5 del tratado de la OTAN. Sólo se ha invocado una vez, cuando los aliados acudieron en ayuda de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.

La última cumbre de la OTAN se celebró en La Haya, la ciudad natal de Rutte, ex primer ministro neerlandés. La familia real neerlandesa ofreció una cena, y Trump pasó la noche en el palacio del rey.

Rutte logró que los aliados respaldaran un importante compromiso de gasto en defensa, y Trump se marchó satisfecho, calificando a sus socios de la OTAN como “un grupo agradable de personas”.

Este año, la cumbre será organizada por Erdogan, otro miembro clave de la OTAN con una vena independiente. Sus estrechos vínculos con Trump pueden mantener al presidente estadounidense en la mesa, pero es poco probable que reparen las fracturas.

$!La cumbre tde la OTAN será del 7 al 8 de julio y se centrará en el fortalecimiento de la producción industrial de defensa y en asegurar la ayuda militar a Ucrania.
La cumbre tde la OTAN será del 7 al 8 de julio y se centrará en el fortalecimiento de la producción industrial de defensa y en asegurar la ayuda militar a Ucrania. EFE/EPA/Filip Singer

Rutte ha intentado convencer a Trump de que sus socios europeos están gastando mucho más, de modo que Estados Unidos pueda centrar con seguridad su atención en los desafíos de seguridad que plantea China mientras ellos se encargan de la guerra en Ucrania.

Pero Trump ahora quiere más, y su exigencia de “lealtad” es difícil de plasmar en cualquier gráfico.

El predecesor de Rutte, Stoltenberg, escribió en sus memorias sobre cómo presidió una cumbre en 2018 que Trump estuvo a punto de hacer descarrilar.

“Si un presidente estadounidense dice que ya no desea defender a los demás aliados y abandona una cumbre de la OTAN en señal de protesta, entonces el tratado de la OTAN y su garantía de seguridad no valen gran cosa”, escribió Stoltenberg.

Por Lorne Cook, The Associated Press.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Conversaciones
Diplomacia
Política
Localizaciones
Turquía
Personajes
Mark Rutte
Organizaciones
Otan
AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
El equipo ganador

El equipo ganador
Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Sedena, Guardia Nacional, FGR y Pemex aseguraron 111 mil litros de hidrocarburo, tractocamiones y autotanques en un inmueble de Escobedo.

Cateo en Escobedo, NL deja el aseguramiento de 111 mil litros de hidrocarburo
Autoridades de Estados Unidos identificaron una organización criminal que traficó metanfetamina desde Campeche hacia Iowa y Nebraska desde 2020.

Detiene Interpol en Campeche a presunto líder de red que traficaba metanfetamina a EU
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

¡Calendario Oficial de la Pensión del Bienestar!... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
La eliminación ante Inglaterra puso fin al ciclo de Javier Aguirre y abrió una nueva etapa para la Selección Mexicana.

¿Qué sigue para México tras el Mundial 2026? El futuro del Tri rumbo a 2030
Con tres goles en el torneo, Folarin Balogun podrá reforzar a Estados Unidos en un partido clave tras quedar en suspenso la sanción derivada de su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

FIFA levanta la sanción a Folarin Balogun tras llamada de Donald Trump; Infantino responde