Falta de transparencia y las muertes provocadas por agentes del ICE, estas son las claves del posible cierre del DHS

MIAMI- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos podría entrar en cierre a partir del viernes si continúa en el Congreso el bloqueo demócrata a su financiación, que amenaza con poner en vilo el futuro de los operativos migratorios que dependen de esta cartera.

El Partido Demócrata exige mayor transparencia en las redadas migratorias que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en marcha desde su regreso al poder para detener y deportar a migrantes indocumentados, y que ya se han saldado con dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Pero la oposición de los demócratas no es el único obstáculo para extender o aprobar la financiación del DHS, la bancada republicana también vive un cisma entre su línea más dura y el ala moderada que amenaza el futuro del acuerdo.

De momento, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respalda un proyecto de ley de financiamiento anual, mientras el líder de la mayoría de ese partido en el Senado, John Thune, planea avanzar con una medida provisional.

¿CÓMO AFECTARÍA EL CIERRE AL ICE?

El DHS ha asignado en los últimos años unos 10 mil millones de dólares anuales al ICE para su funcionamiento, esta es la partida que el Congreso está bloqueando actualmente.

Sin embargo, el ICE posee un cojín complementario gracias a la ley ‘One Big Beautiful Bill’ (Gran y hermosa ley) aprobada el año pasado, que otorgó a la agencia migratoria un fondo suplementario de 75 mil millones de dólares.