$!FDA detecta cyclospora en instalaciones de Taylor Farms, en Guanajuato, vinculadas a brote en EU

Inspectores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) detectaron cyclospora en dos puntos relacionados con las instalaciones de Taylor Farms de México, en Guanajuato, sitio vinculado por la agencia con el mayor brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos. La FDA informó que encontró el parásito en un tanque que contenía aguas residuales de la planta procesadora de Taylor Farms y en una zanja de drenaje de un productor de lechuga identificado durante la investigación. La agencia señaló que las muestras aportan evidencia epidemiológica que vincula el brote con el sitio, aunque no ha establecido cómo ocurrió la contaminación de la lechuga, de acuerdo con información de AP. La investigación del brote concluyó después de que se reportaran 12 mil 883 casos de enfermedad en 21 estados de Estados Unidos. De acuerdo con la actualización de la FDA, también se registraron 570 hospitalizaciones y dos muertes.

FDA CONCLUYE INVESTIGACIÓN DEL BROTE DE CYCLOSPORA La agencia estadounidense informó que realizó inspecciones y tomó muestras de agua, suelo, sedimentos y lechuga en distintos puntos relacionados con la investigación en México, en coordinación con autoridades mexicanas. De las muestras obtenidas durante las inspecciones, dos resultaron positivas para cyclospora: una correspondió al tanque de aguas residuales de la planta procesadora y otra a una zanja de drenaje ubicada en un productor de lechuga. La FDA indicó que su investigación del brote quedó cerrada, aunque continuará con actividades posteriores para prevenir nuevos casos. Entre ellas contempla vigilancia, trabajo con productores y acciones para reducir el riesgo de contaminación por cyclospora.

TAYLOR FARMS SEÑALA A PRODUCTOR INDEPENDIENTE En un comunicado citado en la información del caso, Taylor Farms atribuyó la contaminación señalada por la FDA a un productor independiente que, según la empresa, ya no forma parte de su programa de proveedores. La compañía indicó que sus instalaciones en el centro de México permanecen cerradas mientras trabaja con su equipo de investigación para implementar protocolos de seguridad desde el campo hasta las instalaciones. La FDA había relacionado previamente el brote con lechuga iceberg procedente del centro de México y distribuida por Taylor Farms. La empresa inició en julio un retiro voluntario de productos de lechuga iceberg.

MÉXICO HABÍA REPORTADO RESULTADOS DIFERENTES La Secretaría de Salud federal informó en agosto que su propia investigación no detectó cyclospora en la lechuga ni en el agua de las instalaciones. Esta conclusión se conoció después de que la FDA corrigiera un resultado inicial que había identificado de manera errónea cyclospora en una muestra de lechuga de Taylor Farms recolectada en la frontera. La propia agencia estadounidense confirmó posteriormente que aquella muestra había dado un falso positivo. La cyclospora es un parásito microscópico que puede provocar ciclosporiasis, una enfermedad que comúnmente causa diarrea acuosa y evacuaciones frecuentes. El parásito se transmite por materia fecal y la investigación de la FDA no estableció cómo las aguas residuales detectadas pudieron contribuir a la contaminación de los alimentos. El brote fue declarado terminado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 11 de septiembre, mientras que la FDA concluyó posteriormente su investigación sobre los casos relacionados con la lechuga iceberg.

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