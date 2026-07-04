Felicita León VIX a EU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes

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    Felicita León VIX a EU por el 4 de julio con un llamado a acoger a los migrantes
    El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. AP/Alessandra Tarantino

El papa se encuentra este sábado en la isla italiana de Lampedusa para homenajear a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV afirmó que defender la vida humana también incluye “acoger, proteger y asistir a los migrantes”, en un mensaje enviado con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, su país de origen, que se celebra este sábado.

2Extiendo mis más sinceras felicitaciones a todos los estadounidenses con ocasión del 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia”, expresa el pontífice en la misiva publicada por la oficina de Prensa de la Santa Sede.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/vuelve-trump-a-la-carga-contra-el-papa-leon-xiv-iran-no-puede-tener-un-arma-nuclear-AG21052727

Para el primer papa estadounidense de la historia, este aniversario representa una invitación no solo a celebrar “el notable viaje de la nación”, sino también a reflexionar «sobre las responsabilidades que los hijos e hijas de este país tienen unos con otros, y con las generaciones que heredarán la nación que se está modelando hoy».

En este sentido, el papa defendió la importancia de salvaguardar la vida humana “desde su inicio en la concepción hasta la muerte natural” y de construir una sociedad “en la que los vulnerables, los que sufren y los olvidados sean siempre acogidos con compasión, solidaridad y amor”.

“Defender la vida humana también incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde su mismísimo comienzo”, recordó León XIV.

El pontífice añadió que recibirlos con compasión y generosidad «no es solo un acto de caridad, sino también un reconocimiento de la dignidad que pertenece a cada persona humana».

“En cada generación, aquellos que han llegado buscando libertad, oportunidad y un lugar al cual pertenecer han ayudado a modelar el carácter de la nación (...) Nos necesitamos unos a otros, y necesitamos trabajar juntos en unidad para confrontar los desafíos que el mundo está enfrentando hoy”, agregó.

Entre otros de los principios más preciados, León XIV destacó la libertad religiosa, a la que definió como “el derecho de cada persona a dar culto de acuerdo con su conciencia y a practicar su fe abiertamente, sin coacción ni temor”.

“Al conmemorar este aniversario, es importante reconocer que la libertad de religión ha sido durante mucho tiempo central para la promesa estadounidense, protegiendo tanto la dignidad individual como la coexistencia pacífica de un pueblo diverso”, añade el documento.

El pontífice concluyó su mensaje deseando que este hito “renueve el compromiso compartido con la libertad, la justicia, la oportunidad y la democracia”.

En este sentido, instó a que los estadounidenses honren “el coraje y la visión de aquellos que les precedieron, fortaleciendo sus comunidades, respetando sus diferencias y trabajando juntos hacia una unión más perfecta”.

El papa se encuentra este sábado en la isla italiana de Lampedusa para homenajear a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central.

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