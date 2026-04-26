Fiscal afirma que intruso en cena tenía como ‘probable’ objetivo atacar a Trump

El hombre armado que irrumpió en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca cruzó el país para llegar al evento y al parecer deseaba atacar al presidente Donald Trump y funcionarios de su gobierno, declaró el domingo el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. En una entrevista en el programa ‘Meet the Press’, de la cadena NBC, Blanche explicó que, aunque el motivo sigue bajo investigación, los dispositivos electrónicos del sospechoso y las entrevistas con sus conocidos apuntan a un ataque dirigido contra miembros de la Administración. “Creemos que se propuso atacar a personas que trabajan en la Administración, probablemente incluyendo al presidente”, afirmó Blanche, quien estuvo presente en el salón durante el incidente. No obstante, pidió cautela, ya que la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas.

VIAJÓ EN TREN Y SE HOSPEDÓ EN HOTEL Blanche también indicó que las autoridades creen que el sospechoso viajó en tren desde California hasta Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel en el que se celebraba el evento la noche del sábado. Los investigadores no han publicado el nombre del sospechoso, pero dos funcionarios de las fuerzas del orden familiarizados con el asunto lo han identificado ante The Associated Press y la agencia de noticias EFE como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California.

Funcionarios de las fuerzas del orden que han examinado los dispositivos electrónicos del hombre armado y sus escritos creen preliminarmente que pretendía actuar contra miembros del gobierno presentes en la cena. Intentó abalanzarse hacia el amplio salón de baile en el Washington Hilton, pero fue derribado en una escena caótica mientras Trump era evacuado de forma apresurada y los invitados se agachaban para cubrirse debajo de sus mesas. Un video publicado por Trump muestra al sospechoso corriendo sobre barricadas de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto corrían hacia él. Un agente recibió un disparo en un chaleco antibalas, pero se estaba recuperando, dijeron funcionarios. El hombre armado fue detenido y no resultó herido, pero estaba siendo evaluado en un hospital, informó la policía.

ROMPIÓ PERÍMETRO CON ARMAS QUE COMPRÓ EN DOS AÑOS El fiscal detalló que el sospechoso logró romper el perímetro de seguridad del hotel Washington Hilton por apenas “unos pocos metros” antes de ser interceptado por el Servicio Secreto. Según Blanche, el sistema de seguridad funcionó correctamente y evitó una tragedia mayor: “no olvidemos que el sospechoso no llegó muy lejos. Apenas cruzó el perímetro, y con apenas me refiero a unos pocos metros”, dijo quien también se encontraba en el salón de baile para la cena.

Se cree que el sospechoso compró las dos armas de fuego que llevaba en los últimos dos años, dijo Blanche. No está cooperando y se espera que enfrente múltiples cargos el lunes.

La evidencia inicial indica que actuó solo, pero esta interpretación podría cambiar a medida que los investigadores recaben más información, agregó. El atacante fue arrestado y llevado a un hospital local para una evaluación, aunque las autoridades indicaron que no resultó herido por disparos durante el incidente. Blanche confirmó que el sospechoso no está colaborando con los investigadores y que se espera que sea acusado formalmente este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia. (Con información de EFE y AP)

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