Flujo de la ayuda humanitaria a Gaza está muy por debajo de lo acordado

JERUSALÉN- Las entregas de ayuda humanitaria a Gaza se encuentran muy por debajo de la cantidad estipulada en el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, según un análisis de las cifras del ejército israelí elaborado por The Associated Press, mientras grupos humanitarios afirman que la escasez afecta gravemente a los 2 millones de habitantes del territorio. Según el acuerdo de alto el fuego alcanzado octubre entre Israel y Hamás, Tel Aviv acordó permitir la entrada diaria de 600 camiones de ayuda a Gaza. TE PUEDE INTERESAR: El alto al fuego en Gaza llega a un punto crítico Sin embargo, las propias cifras de Israel dejan entrever que, en promedio, únicamente han ingresado 459 camiones al día a Gaza entre el 12 de octubre, cuando se reinició el flujo de ayuda, y el domingo, según un análisis de las cifras del COGAT, el organismo militar israelí encargado de coordinar la entrada de ayuda, realizado por la AP. FLUJO DE AYUDA NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO El COGAT dijo que unos 18 mil camiones de ayuda alimentaria habían ingresado a Gaza entre la entrada en vigor del alto el fuego y el domingo. Indicó que esa cifra representaba el 70% de toda la ayuda que había arribado al territorio desde la tregua. Eso significa que, según estimaciones del organismo, incluyendo el resto de la ayuda, artículos que no son alimentos, como tiendas de campaña y medicinas, han ingresado a Gaza un total de poco más de 25,700 camiones de ayuda, muy por debajo de los 33,600 camiones que debían haber arribado para el domingo, según los términos del acuerdo de alto el fuego. En respuesta al análisis de AP, el COGAT insistió el miércoles en que el número de camiones que ingresan a Gaza cada día supera los 600, pero se negó a explicar la discrepancia o a proporcionar datos en bruto sobre la entrada de camiones. El COGAT había proporcionado cifras diarias de ingresos de camiones a Gaza durante la guerra, pero dejó de hacerlo cuando comenzó el alto al fuego. Los grupos defensores de los derechos humanos aseguran que esto se debe a que controla los cruces y tiene acceso exclusivo para rastrear cuánta ayuda y bienes comerciales entran a Gaza. Durante todo el conflicto, la ONU y los grupos de asistencia han dicho que la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza es mucho menor de lo que afirma el COGAT.

La ONU asegura que sólo se han descargados 6,545 camiones en los cruces de Gaza entre el alto el fuego y el 7 de diciembre, lo que equivale a unos 113 camiones al día. Eso es según su base de datos en línea. Las cifras de la ONU no incluyen los camiones de ayuda enviados bilateralmente por organizaciones que no trabajan a través de la red de la ONU. Un documento divulgado el sábado por Hamás y proporcionado a la AP sitúa en 7,333 la cantidad de camiones de ayuda que han ingresado. Esta semana, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas destacó una necesidad “urgente” de que ingrese más ayuda a Gaza, diciendo que las restricciones israelíes sobre la ayuda han obstaculizado los esfuerzos de recuperación. GAZA AÚN AQUEJA ESCACEZ DE ALIMENTOS Los grupos humanitarios dicen que la falta de ayuda ha tenido efectos graves en muchos de los dos millones de residentes de Gaza, la mayoría de los cuales fueron desplazados por la guerra. La comida sigue escaseando mientras el territorio palestino lucha por recuperarse de la hambruna, que afectó distintas partes del enclave durante la guerra. TE PUEDE INTERESAR: A pesar de la guerra y el alto al fuego, Hamás sigue controlando partes de Gaza Madres hambrientas en dan a luz a bebés desnutridos, algunos de los cuales han muerto en el hospital, según un informe reciente de UNICEF. A medida que las lluvias invernales se intensifican, las familias desplazadas que viven en tiendas de campaña han quedado expuestas a los elementos y sin suministros para hacer frente a las inundaciones y el frío penetrante. “Las necesidades superan con creces la capacidad de respuesta de la comunidad humanitaria, dadas las persistentes trabas”, escribió la agencia el lunes en un informe. “Estos obstáculos incluyen inseguridad, impugnaciones de despacho de aduanas, retrasos y rechazos de carga en los cruces, así como rutas limitadas para transportar suministros humanitarios dentro de Gaza”. Israel detuvo temporalmente toda la entrada de ayuda al menos una vez en respuesta a presuntas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás. Tel Aviv dijo que el grupo armado no ha devuelto los restos de los rehenes en el período de tiempo establecido por el alto el fuego, mientras que Hamás ha dicho que no ha podido localizar los cuerpos debido a la destrucción en el territorio palestino.