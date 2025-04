Francisco intentó dar mayor acogida a las personas LGBTQ, pero la doctrina de la Iglesia cambió poco

La declaración del Vaticano reafirmó la enseñanza tradicional de la Iglesia de que el matrimonio es una unión de por vida entre un hombre y una mujer, pero permitió a los sacerdotes ofrecer bendiciones espontáneas y no litúrgicas a parejas del mismo sexo que buscaban la gracia de Dios en sus vidas, siempre que dichas bendiciones no se confundan con los ritos y rituales de una boda.

En enero de 2024, Francisco reconoció que la declaración de bendición había encontrado resistencia y culpó a los obispos opositores por negarse a abrir un diálogo al respecto.

“Se toma una decisión y la soledad es un precio que hay que pagar”, dijo en una entrevista televisiva. “A veces no se aceptan decisiones... Pero en la mayoría de los casos, cuando no aceptas una decisión es porque no la entiendes”.

“Esto ha sucedido con estas últimas decisiones de bendecir a todos”, añadió Francisco. “El Señor bendice a todos”.

Los beneficiarios de la actitud acogedora de Francisco incluyeron a una comunidad de mujeres transgénero —muchas de ellas inmigrantes latinoamericanas que trabajaban en Roma como prostitutas— que realizaban visitas mensuales a sus audiencias generales y recibían asientos VIP.

“Antes la Iglesia estaba cerrada para nosotros. No nos veían como personas normales. Nos veían como el diablo”, dijo Andrea Paola Torres López, nacida en Colombia. “Entonces llegó el Papa Francisco y se nos abrieron las puertas de la Iglesia”.

UN SÍNODO DE 2023 REFLEJA EL LEGADO MIXTO DE FRANCISCO

El legado mixto del papa quedó resumido en el sínodo del Vaticano de 2023, que reunió a cientos de obispos y laicos para discutir el futuro de la Iglesia. Uno de los delegados elegidos por Francisco fue el reverendo James Martin, un jesuita radicado en Estados Unidos que fue uno de los defensores más destacados de una mayor inclusión LGBTQ+.

Sin embargo, cuando se publicó el resumen final del sínodo de tres semanas, no se mencionó a las personas LGBTQ+, lo que refleja la influencia de los conservadores que se oponen a las propuestas de Francisco hacia esa comunidad.

Durante el sínodo, el papa se reunió con una pequeña delegación del New Ways Ministry, con sede en Maryland, que aboga por los católicos LGBTQ+ en Estados Unidos.

Según el director ejecutivo del grupo, Francis DeBernardo, el papa los instó a nunca perder la esperanza.

“La comunidad católica LGBTQ+ debe tomar en serio el mensaje del papa Francisco”, dijo. “Las deficiencias del informe son una invitación a hablar de nuevo sobre sus alegrías, sus tristezas y su fe... Ahora no es momento de perder la esperanza”.

UN MENSAJE TEMPRANO: “¿QUIÉN SOY YO PARA JUZGAR?”

A principios del papado de Francisco, quedó claro que iba a articular un enfoque más amable y tolerante hacia las personas LGBTQ+ que cualquier papa anterior.