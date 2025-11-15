Galardonan a EU con el satírico premio ‘Fósil del Día’ por su ausencia en la COP30

BELÉM- Estados Unidos fue galardonado este viernes con el satírico premio ‘Fósil del Día’ por su ausencia en la trigésima cumbre climática de Naciones Unidas (COP30), que se desarrolla actualmente en la ciudad amazónica de Belém.

El premio, organizado por la Red de Acción por el Clima (CAN, por sus siglas en inglés), una red global de ONGs socioambientales, se entrega diariamente durante las COP a los países que se destacan por sus acciones o declaraciones contrarias a las soluciones para la crisis climática.

El «galardón» -un trofeo de plástico con una cabeza de dinosaurio incrustrada- fue recibido en el medio del pasillo de la llamada Zona Azul, donde se encuentran las delegaciones negociadoras, por un falso ‘Donald Trump’ que vestía un traje con íconos de la bandera estadounidense y una peluca rubia.

El Gobierno de EE. UU. ha dado plantón a las negociaciones climáticas por primera vez en décadas, pero miembros de la sociedad civil han viajado a Belém para participar de los debates.

El senador Sheldon Whitehouse del Partido Demócrata, que además es Miembro de Alto Rango del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, llegó este viernes a Belém para representar a Estados Unidos en la cumbre climática y reunirse durante todo el fin de semana con jefes de Estado, líderes del sector privado y de la sociedad civil.

En una rueda de prensa con medios, afirmó que la Administración Trump «no representa al público estadounidense en cuestiones climáticas», sino a «la industria de los combustibles fósiles y, más concretamente, a los grandes donantes de combustibles fósiles que contribuyeron con cientos de millones de dólares» a su campaña política.

Nacido en la COP5 en 1999, el propósito del ‘Fósil del Día’ es llamar la atención pública, así como avergonzar y generar presión sobre los países que sabotean o entorpecen el progreso en la lucha contra el cambio climático.

«Son los mejores haciendo lo peor y hacen lo máximo para hacer lo mínimo», expresa el lema principal.