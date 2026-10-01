Garry Kasparov, leyenda del ajedrez y crítico de Putin afirma que EU le advirtió sobre una amenaza de asesinato

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Garry Kasparov, leyenda del ajedrez y crítico de Putin afirma que EU le advirtió sobre una amenaza de asesinato
    Kasparov, de 63 años, escribió en una publicación de Substack que ni a él ni a Tyutrin se les informó que eran objetivos explícitos. EFE

Informes de prensa no confirmados han señalado como posible objetivos a Kasparov

El opositor ruso y excampeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, declaró que los servicios de seguridad de Estados Unidos y Lituania le habían advertido de que su vida corría peligro tras un presunto complot contra opositores al Kremlin que viven fuera de Rusia.

Las autoridades estadounidenses anunciaron el mes pasado que habían imputado a cinco personas por supuestos complots, en los que participaba la inteligencia rusa, para asesinar a dos figuras de la oposición, una en Estados Unidos y la otra en Lituania, tras pagar a reclutas para que realizaran labores de vigilancia sobre ambas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/putin-amenaza-con-una-respuesta-nuclear-ante-la-pequena-fortaleza-situada-entre-aliados-de-estados-unidos-HN23847909

Informes de prensa no confirmados han señalado como posibles objetivos a Kasparov, que vive en Nueva York: Illya Ponomaryov, un disidente que reside en Ucrania pero viaja regularmente a Estados Unidos; e Ivan Tyutrin, un activista de la oposición que reside en Lituania.

Kasparov, de 63 años, escribió en una publicación de Substack que ni a él ni a Tyutrin se les informó que eran objetivos explícitos.

“Sin embargo, los servicios de seguridad de Lituania y Estados Unidos nos advirtieron de que nuestras vidas corrían peligro y que debíamos tomar precauciones”, escribió.

“Pero no me detendré ni me esconderé... Seguiré haciendo todo lo posible para movilizar al mundo libre contra la dictadura asesina de Putin”, añadió Kasparov, a quien Rusia ha incluido en sus listas de “agentes extranjeros” y “terroristas y extremistas”.

El Kremlin declaró el mes pasado que no veía motivo para comentar las acusaciones estadounidenses ante la ausencia de lo que denominó pruebas y hechos creíbles.

Rusia ha negado anteriormente haber llevado a cabo tales complots en territorio extranjero, incluyendo Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Terrorismo
Guerra Rusia-Ucrania

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Andy López: Sombras nada más

Andy López: Sombras nada más
NosotrAs: Cómo se construyó el mito de la madre mexicana

NosotrAs: Cómo se construyó el mito de la madre mexicana
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció este miércoles en redes sociales para anunciar su nuevo libro “Pueblo”.

AMLO reaparece con mensaje desde Palenque y libro, en medio de señalamientos contra Andy López Beltrán
Nacional Monte de Piedad y STPS llegan a un acuerdo y levantan huelga.

Nacional Monte de Piedad llega a acuerdo y levanta huelga: ¿Qué pasará ahora?
El Hombre Pájaro, también conocido como el Hombre Polilla, es una entidad legendaria avistada en México y Estados Unidos.

El misterioso Hombre Pájaro fue herido en Saltillo; ex guardia de seguridad cuenta aterrador relato
Además de ser una flor representativa del Día de Muertos, el cempasúchil puede ayudar a atraer abejas, mariposas y colibríes.

Cómo cultivar cempasúchil desde casa antes del Día de Muertos
Ernesto Laguardia quedó fuera de La Casa de los Famosos México 2026 durante la semifinal y reaccionó con visible decepción tras conocer que no llegaría a la gran final del reality.

Ernesto Laguardia se va de La Casa de los Famosos México 2026... ‘Estaba muy dolido’
El estelar dominicano reconoció que sus declaraciones sobre los 14 años y 500 millones de dólares de su contrato fueron desafortunadas.

Arropado por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se disculpa tras sus ‘incendiarias’ declaraciones