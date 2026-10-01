Garry Kasparov, leyenda del ajedrez y crítico de Putin afirma que EU le advirtió sobre una amenaza de asesinato

Las autoridades estadounidenses anunciaron el mes pasado que habían imputado a cinco personas por supuestos complots, en los que participaba la inteligencia rusa, para asesinar a dos figuras de la oposición, una en Estados Unidos y la otra en Lituania, tras pagar a reclutas para que realizaran labores de vigilancia sobre ambas.

El opositor ruso y excampeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov , declaró que los servicios de seguridad de Estados Unidos y Lituania le habían advertido de que su vida corría peligro tras un presunto complot contra opositores al Kremlin que viven fuera de Rusia.

Informes de prensa no confirmados han señalado como posibles objetivos a Kasparov, que vive en Nueva York: Illya Ponomaryov, un disidente que reside en Ucrania pero viaja regularmente a Estados Unidos; e Ivan Tyutrin, un activista de la oposición que reside en Lituania.

Kasparov, de 63 años, escribió en una publicación de Substack que ni a él ni a Tyutrin se les informó que eran objetivos explícitos.

“Sin embargo, los servicios de seguridad de Lituania y Estados Unidos nos advirtieron de que nuestras vidas corrían peligro y que debíamos tomar precauciones”, escribió.

“Pero no me detendré ni me esconderé... Seguiré haciendo todo lo posible para movilizar al mundo libre contra la dictadura asesina de Putin”, añadió Kasparov, a quien Rusia ha incluido en sus listas de “agentes extranjeros” y “terroristas y extremistas”.

El Kremlin declaró el mes pasado que no veía motivo para comentar las acusaciones estadounidenses ante la ausencia de lo que denominó pruebas y hechos creíbles.

Rusia ha negado anteriormente haber llevado a cabo tales complots en territorio extranjero, incluyendo Estados Unidos.