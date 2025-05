Gobierno de Estados Unidos busca terminar con protecciones para niños migrantes bajo custodia federal

“ Los niños que buscan refugio en nuestro país deben ser recibidos con los brazos abiertos, no con encarcelamiento, privación y abuso ”, alegó Sergio Perez, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.

Los abogados del gobierno calificaron el Acuerdo Flores como un “régimen intrusivo” que ha “osificado” la política de inmigración federal. En una moción presentada el jueves por la tarde, sostienen que el acuerdo ya no es necesario después de que el Congreso aprobara leyes y que las agencias gubernamentales aplicaran políticas que también implementan los estándares y regulaciones exigidos en el acuerdo.

El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda en la que acusaba maltrato generalizado de los niños bajo custodia del gobierno estadounidense en la década de 1980 dio pie a una supervisión especial.

En agosto de 2019, el gobierno de Trump en su primer mandato pidió a un juez disolver el acuerdo. Su moción fue rechazada en diciembre de 2020 por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito federal.

En el gobierno de Joe Biden, las protecciones de supervisión para los niños migrantes fueron levantadas para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) después de que se implementaron nuevas directrices el año pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Presentan en México un Mecanismo Trasnacional para la protección de menores migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional todavía está obligado por el acuerdo, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que detiene y procesa a los niños tras su llegada a Estados Unidos con o sin sus padres. Los niños luego son usualmente liberados junto con sus familias o enviados a un refugio operado por el HHS, aunque los tiempos de procesamiento a menudo aumentan cuando el número de personas que ingresan incrementa en un corto lapso.

Incluso con el acuerdo en vigor, ha habido casos en los que el gobierno federal no ha proporcionado condiciones adecuadas para los niños, como en un caso en Texas donde casi 300 niños tuvieron que ser trasladados de una instalación de la Patrulla Fronteriza tras informes de que estaban recibiendo alimentos, agua y saneamiento inadecuados.

“He pasado años luchando por los niños bajo custodia del gobierno porque he visto el impacto que la detención tiene en ellos: noches sin dormir en pisos de concreto frío con luces brillantes y sin mantas, días o semanas sin ver el sol, enfermedades y lesiones no tratadas, y el trauma insoportable de ser separados de hermanos, padres o abuelos”, dijo el jueves Leecia Welch, directora legal adjunta de Children’s Rights.

Monitores designados por la corte proporcionan supervisión del acuerdo e informan sobre instalaciones inadecuadas a Gee. En 2020, un monitor pidió al gobierno que dejara de detener a niños de tan solo 1 año de edad en hoteles antes de expulsarlos a sus países de origen. Otros monitores también encontraron que los niños fueron mantenidos en condiciones que los expusieron al virus COVID-19 durante la pandemia.

Se suponía que la CBP reanudaría su propia supervisión, pero en enero un juez federal dictaminó que no estaba lista y extendió el uso de monitores designados por la corte por otros 18 meses.