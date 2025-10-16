Gobierno de EU se mantendrá cerrado al menos hasta el lunes tras desacuerdo del Senado

WASHINGTON.-Luego de nueva cuenta fracasaran los acuerdos entre demócratas y republicanos sobre la ley presupuestaria para desbloquear fondos federales, el Gobierno de Estados Unidos continuará paralizado al menos hasta el lunes próximo.

La propuesta republicana para financiar la Administración hasta noviembre, que necesitaba un mínimo de 60 votos para salir adelante, fue rechazada en una décima ronda por 51 votos a favor y 45 en contra.

La votación se mantuvo en su gran mayoría alineada a las posiciones de cada partido, con la excepción - como en otras ocasiones - de los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, que dieron el sí, junto al senador independiente de Maine, Angus King.

Por su parte el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, votó en contra de la propuesta aprobada por la Cámara de Representantes, también de mayoría republicana, que mantendría abierto el Gobierno hasta el 21 de noviembre y daría oportunidad a los legisladores de negociar un nuevo paquete presupuestario para el año fiscal 2026.

Hasta el momento el cierre ha dejado a miles de trabajadores públicos sin salario y obligado a suspender las funciones no esenciales de varias agencias gubernamentales.

Se mantiene como principal causa del bloqueo, la extensión de los subsidios del programa sanitario “Obamacare”, que expiran a fines de año.

Mientras los demócratas quieren extenderlos y los republicanos les acusan de querer beneficiar a inmigrantes indocumentados, algo que la oposición niega.

Por otro lado, los ciudadanos estadounidenses han mostrado su descontento por la paralización del Gobierno federal, pero permanecen divididos a la hora de determinar responsables.