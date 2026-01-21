Gobierno de Macron no está a favor de boicotear el Mundial 2026 por las amenazas a Groenlandia de Trump

Internacional
/ 21 enero 2026
    Gobierno de Macron no está a favor de boicotear el Mundial 2026 por las amenazas a Groenlandia de Trump
    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con Trump e incluso creó un “Premio FIFA de la Paz” especial que le otorgó en el sorteo de la Copa Mundial en diciembre. AP

Trump ha apuntado a Francia entre los ocho países europeos amenazados con aranceles por su oposición a su intento de anexar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca

El gobierno francés no está a favor de boicotear la Copa Mundial de este año organizada conjuntamente por Estados Unidos debido a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, dijo el ministro de Deportes de Francia.

Trump ha apuntado a Francia entre los ocho países europeos amenazados con aranceles por su oposición a su intento de anexar Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Eso llevó a un destacado político francés de extrema izquierda, Éric Coquerel, a decir que se debería despojar a Estados Unidos de la organización conjunta de la Copa del Mundo , que comparte con Canadá y México.

“Tal como están las cosas ahora, el ministerio no tiene intención de boicotear esta gran competición”, declaró Marina Ferrari. “No me atrevo a anticipar lo que podría suceder, pero también he escuchado voces de ciertos partidos políticos.

Soy de los que creen en mantener el deporte separado de la política. El Mundial es un momento importantísimo para quienes aman el deporte.

Coquerel declaró el martes que no veía cómo Francia podría jugar el Mundial si Trump cumplía con sus amenazas sobre Groenlandia . “En serio, uno se imagina ir al Mundial en un país que ataca a sus vecinos, amenaza con invadir Groenlandia y pisotea el derecho internacional”, dijo.

El compatriota de Coquerel, Claude Le Roy, un veterano entrenador que guió a Camerún al título de la Copa Africana de Naciones de 1988, sugirió que los equipos africanos deberían boicotear la Copa del Mundo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

“Uno se pregunta si no es necesario llamar a boicotear el Mundial de 2026, dado el comportamiento de Donald Trump con respecto al continente”, declaró el hombre de 77 años al periódico francés Figaro.

La postura francesa se produjo horas después de que el gobierno alemán se deslindara de la responsabilidad de tomar decisiones sobre un posible boicot. Christiane Schenderlein, ministra de Estado para el Deporte, declaró a la AFP: “Las decisiones sobre la participación o el boicot en grandes eventos deportivos recaen exclusivamente en las asociaciones deportivas competentes, no en los políticos. Por lo tanto, esta evaluación debería ser realizada por las respectivas asociaciones, en este caso, la Federación Alemana de Fútbol y la FIFA”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con Trump e incluso creó un “Premio FIFA de la Paz” especial que le otorgó en el sorteo de la Copa Mundial en diciembre.

Temas


Amenazas
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Groenlandia

Personajes


Donald Trump

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

