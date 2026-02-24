Gobierno de Putin, abre una causa penal contra el fundador de Telegram, Pavel Durov

El Gobierno de Vladimir Putin ha iniciado una investigación criminal contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, bajo sospecha de “complicidad en actividades terroristas”, lo que intensifica aún más el enfrentamiento del Kremlin con la aplicación de mensajería ampliamente utilizada.

El periódico estatal Rossiyskaya Gazeta informó el martes que se había abierto un caso “basado en materiales del servicio de seguridad federal de Rusia”, que acusó a la aplicación de estar comprometida por la inteligencia occidental y ucraniana.

A principios de este mes, Moscú anunció que ralentizaría el tráfico de Telegram debido a lo que dijo que eran múltiples violaciones, mientras el Kremlin intenta dirigir a decenas de millones de usuarios rusos hacia una alternativa controlada por el Estado, conocida como MAX.

La estrategia forma parte del esfuerzo del Kremlin por construir una “internet soberana”, un espacio en línea estrictamente controlado por el Estado.

Cuando se le preguntó sobre la investigación sobre Durov, quien vive en el extranjero, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las autoridades habían identificado cantidades de material en Telegram que podrían “representar potencialmente una amenaza” para Rusia.

“Se han registrado numerosas infracciones y la renuencia de la administración de Telegram a cooperar con nuestras autoridades”, declaró Peskov. “Nuestras autoridades competentes están tomando las medidas que consideran oportunas”.

Rossiyskaya Gazeta, citando a funcionarios, afirmó que Telegram había sido utilizado en 13 presuntos complots ucranianos dirigidos contra altos oficiales militares rusos, así como en decenas de miles de atentados con bombas, ataques incendiarios y asesinatos desde el comienzo de la guerra.

A pesar de la presión, Moscú no ha llegado a bloquear Telegram por completo debido a su uso generalizado entre civiles y funcionarios y su papel como herramienta de comunicación clave en la línea del frente.

Los funcionarios rusos han indicado que estarían dispuestos a permitir que Telegram continúe operando si cumple con la ley rusa, lo que según activistas de derechos humanos significaría otorgar acceso a chats privados y purgar los canales de la oposición.

El fundador ultralibertario de la aplicación ha tenido durante mucho tiempo una relación complicada con el Kremlin.

Durov, de 42 años, abandonó Rusia en 2014 tras vender su primera empresa, VK, a menudo descrita como la versión rusa de Facebook, tras la presión de las autoridades. Fundó Telegram en Dubái, donde reside actualmente. Tiene ciudadanía emiratí y francesa.

Las autoridades rusas intentaron, sin éxito, bloquear Telegram en 2018, tras lo cual pareció surgir un acuerdo incómodo con Durov. Sin embargo, la renovada represión de Moscú contra medios de comunicación y plataformas en línea que no controla ha vuelto a poner a Telegram en la mira.

Por otra parte, Rusia ha bloqueado WhatsApp, Facebook y YouTube, lo que provocó un aumento en las descargas de VPN entre los usuarios rusos.

Durov no ha hecho comentarios sobre la investigación. A principios de este mes, criticó públicamente las medidas tomadas por Moscú, comparándolas con los intentos de Irán de restringir la plataforma.

El multimillonario tecnológico también se ha enfrentado al escrutinio de las autoridades occidentales, que han criticado lo que dijeron que era una moderación débil en la aplicación.

En agosto pasado, fue detenido y retenido durante tres días en Francia durante una investigación sobre delitos relacionados con Telegram, incluida la circulación de material de abuso sexual infantil, tráfico de drogas y transacciones fraudulentas.