Zelensky invita a Trump a visitar Ucrania, en un discurso por el cuarto año de la invasión rusa

Volodymyr Zelensky pidió a Donald Trump que visitara Kiev, en un discurso en vídeo con motivo del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Vladimir Putin, y dijo que Ucrania no traicionará a su pueblo en ninguna negociación con Rusia.

Zelensky afirmó que Putin no había logrado sus objetivos bélicos originales ni había “destruido al pueblo ucraniano”. “No ha ganado esta guerra”, declaró. “Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible por lograr la paz y garantizar la justicia”.

Los líderes europeos se hicieron eco de los comentarios del presidente ucraniano y el canciller alemán, Friedrich Merz, declaró: «Moscú no es tan fuerte como le gustaría que el mundo pensara». El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró «muy escéptico» respecto a que la guerra terminara pronto, ya que Rusia no estaba dispuesta a detenerla.

Zelensky recibió en Kiev a un grupo de líderes europeos, entre ellos la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También asistieron los primeros ministros de Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, Estonia y Letonia, así como el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Keir Starmer y Macron presidieron una reunión de la “coalición de los dispuestos”, a la que se unieron por video. Zelenski afirmó que su país había sobrevivido a un invierno “terrible” y agradeció a sus aliados la entrega esta semana de un paquete de defensa aérea.

En declaraciones a los medios estatales, Putin afirmó que Ucrania había saboteado el proceso de paz con la ayuda de agencias de inteligencia occidentales. Añadió que Kiev y sus aliados estaban tan decididos a derrotar a Rusia que se estaban llevando al límite, algo que, según él, lamentarían.

El discurso en video de 18 minutos de Zelensky incluyó imágenes publicadas por primera vez del búnker subterráneo en la calle Bankova de Kiev, donde Zelensky y sus asesores trabajaron y durmieron durante las primeras horas después del ataque de Putin en 2022.

Zelensky recordó haber recibido una llamada telefónica de Joe Biden, quien le ofreció ayuda para salir del país urgentemente. “Le respondí que necesitaba munición, no transporte”, dijo Zelenski, recordando uno de los momentos más famosos de su presidencia.

El video mostraba a Zelensky dejando rosas en un monumento conmemorativo en la plaza Maidán de Kiev para los miles de militares ucranianos, hombres y mujeres, fallecidos en los últimos cuatro años. Había imágenes de líderes mundiales recorriendo Kiev, incluyendo a Starmer y Boris Johnson.

Zelensky dijo: “Tengo muchas ganas de venir aquí algún día con el presidente de Estados Unidos. Lo sé con certeza: solo viniendo a Ucrania y viendo con nuestros propios ojos nuestra vida y nuestra lucha, sintiendo a nuestro pueblo y la enormidad de este dolor, solo entonces se puede comprender de qué se trata realmente esta guerra”.

Un viaje a Ucrania podría dejarle claro a Trump «quién es el agresor aquí y a quién hay que presionar», sugirió Zelensky. Continuó: «Esto no es una pelea callejera, es un ataque de un Estado enfermo contra uno soberano. Él [Putin] es la causa de su inicio y el obstáculo para su fin. Y es Rusia la que debe ser puesta en su lugar. Para que pueda haber una paz verdadera».

Trump no ha aceptado la invitación de Zelenski para visitar Ucrania. Durante su tristemente célebre reunión en el Despacho Oval el año pasado, J. D. Vance, vicepresidente estadounidense, acusó al gobierno ucraniano de llevar a dignatarios visitantes en “viajes de propaganda”, acusación que Kiev niega.

En las conversaciones de paz con Rusia, negociadas con la mediación de Estados Unidos, Trump se ha alineado repetidamente con Putin. Zelensky ha rechazado las exigencias del Kremlin, aparentemente respaldadas por los enviados estadounidenses, de que Ucrania entregue el territorio en la región oriental del Donbás que las tropas rusas no han podido conquistar.

“Queremos la paz. Una paz sólida, digna y duradera”, declaró Zelenski. Añadió que les había dicho a los negociadores ucranianos reunidos en Ginebra esta semana: “No anulen todos estos años, no menosprecien toda la lucha, el coraje, la dignidad, todo lo que Ucrania ha vivido. No podemos, no debemos, renunciar a ello, olvidarlo, traicionarlo”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú seguiría adelante con sus objetivos bélicos en Ucrania. Añadió que los acontecimientos de los últimos cuatro años fueron “extremadamente significativos en la vida de Rusia” y añadió: “Los objetivos aún no se han alcanzado plenamente, por lo que la operación militar continúa”.

Los ucranianos que perdieron a sus seres queridos depositaron flores en el monumento conmemorativo en el centro de Kiev. Svitlana Sverydko contó que su esposo, Yurii, defendió la capital al comienzo de la invasión y murió en mayo de 2023 mientras luchaba en la región de Járkov. “Siento odio hacia Rusia y los rusos. Nunca los perdonaremos”, declaró.

Elmira Kuzikova, de 17 años, describió cómo huyó a Kiev desde la ciudad oriental de Pokrovsk, ahora ocupada por Rusia. «Me siento vacía por dentro. La guerra destruyó mi vida, mi futuro y todo lo que amo. No tengo hogar. No tengo nada por ahora», dijo.

Una delegación de parlamentarios británicos, además de Johnson, también estuvo en Kiev. Johnson declaró su apoyo a la adhesión de Ucrania a la UE y la OTAN, y añadió que el Brexit había dejado una “vacante considerable”. El Reino Unido debería desplegar tropas en Ucrania antes de un acuerdo de paz para demostrarle a Putin que había “perdido geoestratégicamente”, añadió Johnson.

El único estadounidense que figuraba entre los invitados oficiales era el teniente general Curtis Buzzard, oficial estadounidense que representa a la OTAN en Ucrania. Los líderes europeos visitaron una instalación de infraestructura energética dañada durante los recientes ataques con drones y misiles rusos que han dejado a millones de ucranianos sin electricidad durante uno de los inviernos más fríos en años.