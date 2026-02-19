Revelan que más de mil kenianos fueron atraídos a luchar por Rusia en la guerra de Ucrania

Más de 1.000 kenianos han sido atraídos a luchar por Rusia en su guerra contra Ucrania, según un informe de inteligencia al parlamento keniano que destaca la escala de una operación rusa que lleva a hombres africanos al frente.

El líder de la mayoría de la Asamblea Nacional de Kenia, Kimani Ichung’wah, dijo que “agencias de reclutamiento y personas deshonestas en Kenia” seguían enviando ciudadanos kenianos a luchar en el conflicto, mientras leía a los parlamentarios el resumen de una investigación del Servicio de Inteligencia Nacional de Kenia.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que hay detenciones pendientes por ‘huachicol fiscal’

La cifra de más de 1.000 personas es un aumento significativo respecto del número dado en una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia en noviembre, que decía que más de 200 kenianos habían viajado para luchar en la guerra.

Un número creciente de personas de países africanos , como Kenia, Uganda y Sudáfrica, y de otros lugares, se han visto atraídas al frente mientras Rusia busca efectivos para sostener su invasión. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, declaró en noviembre que más de 1.400 personas de 36 países africanos luchaban por Rusia en Ucrania. Muchas se encuentran retenidas por Ucrania como prisioneros de guerra.

Según el informe de inteligencia, dijo Ichung’wah, las agencias de empleo estaban apuntando a ex militares, ex policías y civiles de entre 25 y 50 años de edad “que están desesperados por oportunidades laborales en el extranjero”.

Las agencias de empleo estaban atrayendo a los kenianos prometiéndoles salarios mensuales de unos 350.000 chelines (2.000 libras esterlinas), bonificaciones de entre 900.000 y 1,2 millones de chelines y, eventualmente, la ciudadanía rusa, según el informe.

También acusó a las agencias de empleo de conspirar con personal de varias agencias gubernamentales (la Dirección de Servicios de Inmigración, la Dirección de Investigaciones Criminales y su Unidad Antinarcóticos, y la Autoridad Nacional de Empleo) para evitar la interceptación en el aeropuerto internacional de Nairobi, dijo Ichung’wah.

Afirmó además que las agencias trabajaron con el personal de la embajada rusa en Kenia y de la embajada de Kenia en Moscú para conseguir visas de visitante rusas para los reclutas, dijo.

El jueves, la embajada de Rusia en Kenia negó haber estado involucrada en el reclutamiento de kenianos para luchar en Ucrania, describiendo la acusación como parte de “una campaña de propaganda peligrosa y engañosa”.

“La embajada refuta estas acusaciones con la mayor firmeza posible”, declaró en un comunicado en X. “Las autoridades gubernamentales rusas nunca han participado en el reclutamiento ilegal de ciudadanos kenianos en las fuerzas armadas de la Federación Rusa”.

El informe señaló que debido al aumento de las interceptaciones de reclutas en el aeropuerto, ahora viajan a través de Uganda, la República Democrática del Congo y Sudáfrica , dijo Ichung’wah.

Hasta febrero, 39 kenianos habían sido hospitalizados, 30 habían sido repatriados, 28 estaban desaparecidos en combate, 35 estaban en campamentos o bases militares, 89 estaban en la línea del frente, uno había sido detenido y uno había completado su contrato, según el informe.

Se espera que el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, visite Rusia el próximo mes para discutir el reclutamiento “inaceptable y clandestino” de ciudadanos kenianos.

El miércoles, cuatro sudafricanos regresaron a Sudáfrica desde Rusia. Formaban parte de un grupo de 17 sudafricanos y dos botswaneses que, presuntamente, fueron engañados para luchar por Rusia por Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, declaró a la emisora nacional SABC: “Fue un proceso difícil. Sigue siendo un desafío para quienes aún están en primera línea, pues presuntamente fueron atraídos por una empresa de seguridad privada al gobierno ruso. Esto complica mucho la situación, ya que, según el gobierno ruso, no fueron reclutados directamente por el ejército ruso”.