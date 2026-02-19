Revelan que más de mil kenianos fueron atraídos a luchar por Rusia en la guerra de Ucrania

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 febrero 2026
    Revelan que más de mil kenianos fueron atraídos a luchar por Rusia en la guerra de Ucrania
    La cifra de más de 1.000 personas es un aumento significativo respecto del número dado en una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia en noviembre. EFE

Los hallazgos de inteligencia presentados ante el Parlamento indican que agencias e individuos “deshonestos” están reclutando ciudadanos kenianos para el frente

Más de 1.000 kenianos han sido atraídos a luchar por Rusia en su guerra contra Ucrania, según un informe de inteligencia al parlamento keniano que destaca la escala de una operación rusa que lleva a hombres africanos al frente.

El líder de la mayoría de la Asamblea Nacional de Kenia, Kimani Ichung’wah, dijo que “agencias de reclutamiento y personas deshonestas en Kenia” seguían enviando ciudadanos kenianos a luchar en el conflicto, mientras leía a los parlamentarios el resumen de una investigación del Servicio de Inteligencia Nacional de Kenia.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que hay detenciones pendientes por ‘huachicol fiscal’

La cifra de más de 1.000 personas es un aumento significativo respecto del número dado en una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia en noviembre, que decía que más de 200 kenianos habían viajado para luchar en la guerra.

Un número creciente de personas de países africanos , como Kenia, Uganda y Sudáfrica, y de otros lugares, se han visto atraídas al frente mientras Rusia busca efectivos para sostener su invasión. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, declaró en noviembre que más de 1.400 personas de 36 países africanos luchaban por Rusia en Ucrania. Muchas se encuentran retenidas por Ucrania como prisioneros de guerra.

Según el informe de inteligencia, dijo Ichung’wah, las agencias de empleo estaban apuntando a ex militares, ex policías y civiles de entre 25 y 50 años de edad “que están desesperados por oportunidades laborales en el extranjero”.

Las agencias de empleo estaban atrayendo a los kenianos prometiéndoles salarios mensuales de unos 350.000 chelines (2.000 libras esterlinas), bonificaciones de entre 900.000 y 1,2 millones de chelines y, eventualmente, la ciudadanía rusa, según el informe.

También acusó a las agencias de empleo de conspirar con personal de varias agencias gubernamentales (la Dirección de Servicios de Inmigración, la Dirección de Investigaciones Criminales y su Unidad Antinarcóticos, y la Autoridad Nacional de Empleo) para evitar la interceptación en el aeropuerto internacional de Nairobi, dijo Ichung’wah.

Afirmó además que las agencias trabajaron con el personal de la embajada rusa en Kenia y de la embajada de Kenia en Moscú para conseguir visas de visitante rusas para los reclutas, dijo.

El jueves, la embajada de Rusia en Kenia negó haber estado involucrada en el reclutamiento de kenianos para luchar en Ucrania, describiendo la acusación como parte de “una campaña de propaganda peligrosa y engañosa”.

“La embajada refuta estas acusaciones con la mayor firmeza posible”, declaró en un comunicado en X. “Las autoridades gubernamentales rusas nunca han participado en el reclutamiento ilegal de ciudadanos kenianos en las fuerzas armadas de la Federación Rusa”.

El informe señaló que debido al aumento de las interceptaciones de reclutas en el aeropuerto, ahora viajan a través de Uganda, la República Democrática del Congo y Sudáfrica , dijo Ichung’wah.

Hasta febrero, 39 kenianos habían sido hospitalizados, 30 habían sido repatriados, 28 estaban desaparecidos en combate, 35 estaban en campamentos o bases militares, 89 estaban en la línea del frente, uno había sido detenido y uno había completado su contrato, según el informe.

Se espera que el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, visite Rusia el próximo mes para discutir el reclutamiento “inaceptable y clandestino” de ciudadanos kenianos.

El miércoles, cuatro sudafricanos regresaron a Sudáfrica desde Rusia. Formaban parte de un grupo de 17 sudafricanos y dos botswaneses que, presuntamente, fueron engañados para luchar por Rusia por Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, declaró a la emisora nacional SABC: “Fue un proceso difícil. Sigue siendo un desafío para quienes aún están en primera línea, pues presuntamente fueron atraídos por una empresa de seguridad privada al gobierno ruso. Esto complica mucho la situación, ya que, según el gobierno ruso, no fueron reclutados directamente por el ejército ruso”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
Guerra Rusia-Ucrania
A20

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso