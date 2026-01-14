Revisa FGR proceso de extradición de Tomás Zerón

    Revisa FGR proceso de extradición de Tomás Zerón
    Tomás Zerón es acusado de tortura en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. REFORMA

El tema corresponde a la Fiscalía y esa dependencia informará sobre los avances

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, revisa el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuestionada sobre si su Gobierno ha recibido información sobre los trámites de extradición de Zerón y de Andrés Roemer, ambos localizados en Israel, indicó que el tema corresponde a la Fiscalía y esa dependencia informará sobre los avances.

”Lo está viendo la Fiscal, nos lo informó, lo está viendo y, bueno, ya ella tiene que dar mayor información. Pero en todos los casos de extradición está poniendo particular Énfasis la Fiscal”, dijo.

