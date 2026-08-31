Gustavo Petro se reúne con Paco Ignacio Taibo II en la CDMX

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    Gustavo Petro se reúne con Paco Ignacio Taibo II en la CDMX
    ”Estoy en Ciudad de México, en donde mi primer encuentro fue con colombianas y colombianos que salieron corriendo a abrazarme”, mencionó el exmandatario colombiano Gustavo Petro. CAPTURA DE PANTALLA

Con motivo de la edición de su nuevo libro ‘Economía Política de la Crisis Climática’, el exmandatario de Colombia se reunión con el director del Fondo de Cultura Económico

El expresidente de Colombia Gustavo Petro se encuentra en la Ciudad de México y se reunió con el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, y su esposa, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

Petro posteó una foto con Taibo II en el Café Urbano, ubicado en Campos Elíseos, en su cuenta de X.

”Estoy en Ciudad de México, en donde mi primer encuentro fue con colombianas y colombianos que salieron corriendo a abrazarme y ahora estoy en mi segundo encuentro. Aquí en reunión con el historiador, escritor y director del Fondo de Cultura Económica a nivel mundial, Paco Ignacio Taibo, y su esposa Paloma Saiz, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de Ciudad de México”, escribió Petro.

Añadió que acordó “la edición de mi libro ya terminado: ‘Economía Política de la Crisis Climática’, que se editará en español en todo el mundo hispano, y más tarde veremos con mis derechos de autor, en otras lenguas”.

En 2020, Taibo II protagonizó una controversia relacionada con el FCE, cuando el escritor Nahum Montt, quien había sido designado como director de la filial del FCE en Colombia, fue señalado de abuso de poder y conflictos de interés. Nahum Montt renunció al cargo.

El expresidente de Colombia Gustavo Petro se encuentra en la Ciudad de México y se reunió con el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, y su esposa, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

Petro posteó una foto con Taibo II en el Café Urbano, ubicado en Campos Elíseos, en su cuenta de X.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/petro-llama-a-organizar-una-milicia-popular-en-el-suroeste-de-colombia-para-la-defensa-ciudadana-LM22598524

”Estoy en Ciudad de México, en donde mi primer encuentro fue con colombianas y colombianos que salieron corriendo a abrazarme y ahora estoy en mi segundo encuentro. Aquí en reunión con el historiador, escritor y director del Fondo de Cultura Económica a nivel mundial, Paco Ignacio Taibo, y su esposa Paloma Saiz, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de Ciudad de México”, escribió Petro.

Añadió que acordó “la edición de mi libro ya terminado: ‘Economía Política de la Crisis Climática’, que se editará en español en todo el mundo hispano, y más tarde veremos con mis derechos de autor, en otras lenguas”.

En 2020, Taibo II protagonizó una controversia relacionada con el FCE, cuando el escritor Nahum Montt, quien había sido designado como director de la filial del FCE en Colombia, fue señalado de abuso de poder y conflictos de interés. Nahum Montt renunció al cargo.

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