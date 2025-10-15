Hamás devuelve los cuerpos de los rehenes, pero Israel afirma que uno no es de ellos, lo que amenaza las negociaciones de paz

Hamás entregó más cuerpos de rehenes fallecidos a Israel el martes, una señal de progreso después de una serie de aparentes reveses en el día desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promocionó su plan para poner fin a la guerra de Gaza.

Los cuerpos fueron devueltos después de que Israel anunciara que reduciría a la mitad el número de camiones de ayuda humanitaria permitidos en Gaza, en un intento de castigar a Hamás por lo que Israel llamó una violación por parte del grupo terrorista de su acuerdo de transferencia de restos bajo el acuerdo de alto el fuego alcanzado la semana pasada.

Mientras tanto, los combatientes resurgentes de Hamás demostraron que estaban reafirmando el control en Gaza desplegando cientos de fuerzas de seguridad en las calles y ejecutando a varias personas a las que acusaron de colaborar con Israel.

Las perspectivas para el plan de paz de Trump se oscurecieron aún más cuando el presidente amenazó a Hamas con ataques militares a menos que el grupo terrorista se desarmara.

“Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápidamente y quizás con violencia”, declaró Trump en la Casa Blanca, un día después de su discurso ante la Knéset en Jerusalén.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido que la guerra no puede terminar hasta que Hamás entregue sus armas y ceda el control de Gaza, una demanda que los combatientes han rechazado.

El lunes, Trump proclamó el “amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente” ante el parlamento israelí, mientras Israel y Hamás intercambiaban los últimos 20 rehenes israelíes vivos en Gaza por casi 2.000 detenidos y prisioneros palestinos.

Pero el regreso de los 28 rehenes muertos sigue siendo uno de los últimos detalles por resolver en el acuerdo para poner fin a más de dos años de hostilidades que comenzaron con los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Hamás ya ha entregado ocho ataúdes con rehenes muertos, dejando al menos 19 presuntamente muertos y uno desaparecido todavía en la Franja de Gaza.

El martes, el ejército israelí dijo que recibió cuatro ataúdes de la Cruz Roja en un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza.

Esos ataúdes, escoltados por fuerzas israelíes, cruzaron la frontera hacia Israel poco antes de la medianoche y estaban siendo llevados para su identificación forense, dijo el ejército israelí.

Hamás también confirmó que la transferencia estaba en marcha.

“En este momento, los hombres continúan supervisando la implementación de lo acordado con respecto a la entrega de cuerpos como parte del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza”, dijo el portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qassem, en Facebook.

No estaba claro de inmediato si la entrega de cadáveres era suficiente para que Israel restableciera el suministro completo de ayuda.

Las autoridades israelíes dijeron que habían decidido restringir la ayuda, permitiendo sólo la mitad del número acordado de camiones de ayuda dentro de Gaza a partir del miércoles, y retrasar los planes para abrir el cruce fronterizo del sur con Egipto porque Hamas había violado el acuerdo de alto el fuego al no entregar los cuerpos de los rehenes.

El ataque israelí, que ya lleva dos años, ha dejado gran parte del enclave en ruinas y la ciudad de Gaza y las zonas aledañas sufren una hambruna que ha afectado a más de medio millón de palestinos, lo que crea una gran necesidad de que unos 600 camiones de ayuda entren a Gaza diariamente durante el alto el fuego.

Todavía no se han implementado los planes para abrir el cruce hacia Egipto y dejar salir a algunos habitantes de Gaza, inicialmente para evacuar a los heridos para que reciban tratamiento médico.

HAMÁS AFIRMA EL CONTROL

Hamás, que se apoderó de Gaza en una breve guerra civil en 2007, ha recuperado rápidamente las calles de las zonas urbanas de Gaza tras la retirada parcial de las tropas israelíes la semana pasada. Los residentes de Gaza afirmaron que los combatientes de Hamás eran cada vez más visibles el martes, desplegándose a lo largo de las rutas necesarias para la entrega de ayuda.

En un video que circuló a última hora del lunes, combatientes de Hamas arrastraron a siete hombres con las manos atadas a la espalda hasta una plaza de la ciudad de Gaza, los obligaron a arrodillarse y les dispararon por la espalda, mientras decenas de curiosos observaban desde tiendas cercanas.

Una fuente de Hamás confirmó que el video se grabó el lunes y que combatientes de Hamás participaron en las ejecuciones. Reuters pudo confirmar la ubicación mediante accidentes geográficos visibles.

Hamás acusó a Israel de violar el alto al fuego.

El ejército israelí dijo que había disparado contra personas que cruzaron las líneas de tregua y se acercaron a sus fuerzas después de ignorar los llamados a regresar.

Fuentes de Hamás dijeron a Reuters el martes que el grupo no tolerará más violaciones del orden en Gaza y que atacará a colaboradores, saqueadores armados y traficantes de drogas.

El alto el fuego ha puesto fin a dos años de guerra devastadora en Gaza, desencadenada por el ataque del 7 de octubre de 2023 en el que hombres armados liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas y llevaron a 251 rehenes a Gaza, según los recuentos israelíes.

El ejército israelí ha matado al menos 67.000 personas en Gaza, según las autoridades sanitarias locales, y se teme que miles más hayan muerto bajo los escombros.

El Servicio de Defensa Civil de Gaza dijo que se habían recuperado 250 cadáveres desde que comenzó la tregua.

SOLDADO ISRAELÍ ADOLESCENTE

La familia de un soldado israelí adolescente, que pasó más de dos años pensando que podría haber sobrevivido a los horrores del 7 de octubre de 2023, solo descubrió que había muerto cuando sus restos fueron devueltos esta semana.

Los peores temores de la familia de Tamir Nimrodi se confirmaron el martes cuando el joven de 18 años fue uno de los tres israelíes muertos devueltos por Hamas, junto con otros restos que resultaron no ser los de un rehén.

“Este es el momento que tanto temíamos, el momento que me negué a creer que llegaría”, dijo el padre de Tamir, Alon Nimrodi, al Canal 12 de Israel en una emotiva entrevista.

Nimrodi no había recibido previamente confirmación de que su hijo, secuestrado de una base militar durante la atrocidad de Hamas, estuviera muerto, informó el Times of Israel.

“Todo el tiempo dije que si hubiera una mínima posibilidad, quemaría el mundo para que Tamir volviera a casa sano y salvo”, dijo el padre afligido. “Pero, por desgracia, nos llegó la noticia”.

El padre de Nimrodi destacó lo importante que era para las familias de los 21 rehenes fallecidos restantes obtener una confirmación y restos similares.

“Nosotros, como cada una de las familias de rehenes, nunca tuvimos la capacidad de rendirnos o relajarnos ni por un solo momento”, dijo.

“Para nosotros, el viaje terminó de manera terrible, no como había esperado, pero hay una larga lucha por delante para liberar a otros 21 rehenes que están en la Franja de Gaza, y debemos seguir luchando hasta que todos regresen a casa”, dijo, a veces entre lágrimas.

“Me siento afortunado —y es terrible decirlo de tu propio hijo, que fue asesinado en Gaza, de tu hijo mayor, que fue secuestrado— pero quiero decir que tenemos suerte de haber recuperado su cuerpo”.

Antes de que el cuerpo de Nimrodi fuera devuelto el martes, los funcionarios israelíes habían expresado “grave preocupación” por su probable supervivencia, según el Times of Israel.

El suyo fue uno de los tres cuerpos devueltos a Israel el martes por la noche, junto con los de Eitan Levy y Uriel Baruch. También se entregó un cuarto cuerpo, pero las autoridades israelíes determinaron que los restos no pertenecían a ninguno de los rehenes .

Otros cuatro cuerpos fueron devueltos e identificados el lunes, horas después de que los 20 rehenes vivos restantes fueran liberados como parte de un acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos.

Nimrodi completó 10 meses de su servicio militar antes de ser secuestrado de una base militar y llevado a Gaza el 7 de octubre, según el Foro de Familias de Rehenes , un grupo que representa a muchas de las familias de los rehenes.

En ese momento tenía sólo 18 años.

“Tamir no debía estar en la base el 7 de octubre, pero se ofreció como voluntario para quedarse ese fin de semana (que coincidió con Simjat Torá) para que sus amigos pudieran celebrar la festividad en casa con sus familias”, dijo el Hostage Family Forum.

Además de su padre, Tamir deja a su madre, Herut, y a sus hermanos Ami y Mika.