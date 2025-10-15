¿Quiénes son los clanes armados que luchan o apoyan a Hamás en el vacío de poder de Gaza?

A medida que se establece el cese del fuego en Gaza después de más de dos años de guerra, un Hamás debilitado enfrenta desafíos internos por parte de cuatro clanes importantes que compiten por tomar el control del enclave palestino devastado por la guerra.

Después de acordar un acuerdo de paz con Israel el viernes, Hamás buscó reafirmar su poder sobre la Franja de Gaza, enviando sus fuerzas en masa para vigilar las calles y matar a docenas de opositores.

Aunque Hamás afirma que se han desplegado 7.000 combatientes para “limpiar Gaza de forajidos y colaboradores”, el grupo terrorista se enfrenta a un obstáculo contra las bandas armadas del enclave, entre ellas la Fuerza Popular, Doghmosh, Al-Majayda y Hellis, algunas de las cuales, según se informa, han recibido el respaldo de Israel.

Ya han estallado enfrentamientos mortales en toda la Franja de Gaza, incluido un tiroteo que supuestamente mató a Saleh al-Jafarawi , un influencer palestino conocido como “Sr. FAFO” por sus videos antiisraelíes y pro-Hamas en las redes sociales.

A pesar de la oposición y la pérdida de un portavoz valioso, Hamás sostiene que permanecerá en el poder y reprimirá a las bandas armadas; el grupo terrorista incluso realiza espantosas ejecuciones públicas para eliminar a “criminales y colaboradores de Israel”.

LA MILICIA DE LAS FUERZAS POPULARES

Uno de los hombres clave que se oponen al gobierno de Hamás en Gaza es Yasser Abu Shabab , quien lidera la llamada milicia Fuerzas Populares que opera en el sur.

Shabab habría reclutado a cientos de combatientes para su milicia ofreciéndoles salarios atractivos y se estima que las Fuerzas Populares cuentan con unos 400 hombres, dijeron fuentes a Reuters.

Se dice que Shabab también cuenta con el respaldo de Israel; durante el verano surgieron informes de que el Estado judío proporcionó armas a milicias anti-Hamas para ayudar a oponerse al grupo terrorista, siendo las Fuerzas Populares el principal grupo que se beneficia de la ayuda, dijeron funcionarios de la ONU al Washington Post .

Desde entonces, la milicia ha ampliado su control más allá de la ciudad sureña de Rafah y mantiene zonas vigiladas por el ejército israelí.

Shabab ha negado las acusaciones de que su grupo estaba respaldado por Israel, afirmando que no era más que propaganda de Hamás.

Shabab, que ha sido promocionado por los medios israelíes como el hombre que puede guiar a Gaza en una nueva dirección, también ha sido vinculado al saqueo generalizado de ayuda humanitaria, acusaciones que admitió pero que defendió como necesarias para evitar el hambre en los barrios que controla.

EL CLAN DOGHMOSH

El clan Doghmosh sigue siendo uno de los grupos armados más grandes y poderosos de Gaza, y su líder, Mumtaz Doghmosh, declaró en una ocasión su lealtad al grupo terrorista Estado Islámico.

Doghmosh también fue el hombre detrás del grupo extremista “Ejército del Islam”, que ayudó a Hamas a coordinar el secuestro del soldado israelí Gilad Shalit en 2006, un incidente de alto perfil que finalmente vio la liberación del cerebro del 7 de octubre, Yahya Sinwar .

Aunque Doghmosh no ha sido visto desde que estalló la guerra con Israel, sus hombres se han enfrentado repetidamente con Hamas, con al menos 27 personas muertas durante el fin de semana, informó la BBC.

Los residentes describieron el caos en el barrio de Tel al-Hawa de la ciudad de Gaza mientras cientos de combatientes de Hamas avanzaban sobre un bloque residencial defendido por el clan armado, lo que desencadenó intensas batallas callejeras.

Varios activistas palestinos que elogiaron a al-Jafarawi afirmaron que había muerto durante los recientes enfrentamientos con Doghmosh alrededor de la ciudad de Gaza.

El Ministerio del Interior de Gaza afirmó que los enfrentamientos tenían como objetivo atacar a “una milicia armada afiliada a la ocupación [israelí]”, informó Al Jazeera.

No está claro si Israel alguna vez apoyó al clan Doghmosh, dados sus vínculos con el Estado Islámico y Al Qaeda.

EL CLAN AL-MAJAYDA

El clan al-Majayda es otro grupo poderoso situado en el sur de Gaza, específicamente en Khan Younis, donde sus miembros han luchado con Hamas en los últimos meses.

Hamás atacó al grupo, liderado por Hussam al-Astal, a principios de este mes, lo que resultó en un sangriento tiroteo que mató a varias personas, según el grupo terrorista.

Al-Astal ha sido acusado anteriormente de recibir el apoyo de Israel, y los medios israelíes lo vinculan con las fuerzas anti-Hamás de Shabab, algo que el líder de Al Majayda niega.

Al-Astal se ha promocionado como un salvador del gobierno de Hamas, ofreciendo seguridad a los palestinos en el enclave devastado por la guerra y afirmando que la resistencia en Gaza “derrocaría a los combatientes de Hamas para siempre”, informó Ynet .

Sin embargo, el líder del clan ha adoptado recientemente una postura más suave con el grupo terrorista: Al Majayda emitió un comunicado el lunes en el que manifestaba su pleno apoyo a la iniciativa de Hamas de establecer la ley y el orden en Gaza.

LOS HELLIS

Los Hellis son otro gran clan que opera desafiando a Hamás; esta banda armada controla partes del suburbio Shejaia de la ciudad de Gaza.

El líder de los Hellis, Rami Hellis, se había unido a un clan local liderado por Ahmed Jundeya para tomar el control de las zonas de Shejaia aún bajo control del ejército israelí.

La banda se ha enfrentado repetidamente con Hamás desde que el grupo terrorista tomó el control de la Franja de Gaza en 2007, y los Hellis están políticamente alineados con el partido Fatah, al que Hamás derrocó y que actualmente gobierna Cisjordania.

Aunque los Hellis operan en zonas ocupadas por Israel, no está claro si se trata de uno de los clanes locales que el Estado judío apoyó en su lucha contra Hamás.