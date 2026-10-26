¿Hasta cuándo tolerarán la guerra los rusos? Esto es lo que nos dijeron

MOSCÚ- Por lealtad, por temor o por costumbre, en Rusia casi nadie se queja de la situación. “Si nos morimos, nos morimos”. Cada vez que regreso de hacer un reportaje en Rusia, me hacen la misma pregunta: ¿Cuándo se hartarán por fin los rusos de la guerra? Podría parecer que en este momento tienen buenas razones. La guerra, que durante años fue poco más que un ruido de fondo para muchos rusos, se siente más presente. La economía se tambalea. Los automovilistas tienen que hacer fila para comprar gasolina. Hay almacenes y centros de datos en llamas. Incluso Moscú a veces sufre fuertes ataques, como ocurrió el jueves, cuando Ucrania lanzó 630 drones hacia la región.

Una mañana reciente, salí a preguntarles a los rusos qué pensaban de todo esto. Fui a Sofino, una localidad a aproximadamente una hora de Moscú, donde unos días antes drones ucranianos habían atacado una zona industrial, lo que desató un incendio, y un complejo residencial, donde murieron dos personas. En el camino, me detuve en una gasolinera de Rosneft. La fila de autos serpenteaba mucho más allá del carril de salida. No tenían diésel, pero había gasolina disponible por unos 3,25 dólares el galón, un precio muy alto en Rusia. Un joven llamado Danya me dijo que había esperado 30 minutos para cargar gasolina. Él se encogió de hombros, restándole importancia al asunto con una frase que escucho constantemente de los rusos. “Todo está bien”, dijo Danya, quien, al igual que otras personas con las que hablé, pidió que no se publicara su apellido para evitar problemas con las autoridades. Añadió que se exageraba la escasez de combustible. La guerra, insistió, “no afecta mi vida en absoluto”. “Todo está bien”, repitió. Los rusos le restan importancia a la situación por varias razones. El miedo y el conformismo que genera un gobierno represivo los silencia. Sienten que tienen tanta influencia en la política de su país como la que tienen sobre el clima. Tras siglos de crisis políticas y económicas, están acostumbrados a las privaciones. Como mecanismo para sobrellevar la situación, mantienen su atención en lo que no ha cambiado. Y el Estado los inunda de propaganda contra Ucrania. También hay una explicación más fundamental. La estrategia de Ucrania, mientras mantiene a Rusia prácticamente estancada en el frente de batalla, consiste en hacer que los rusos sientan los efectos de la guerra y exijan que termine. Esto incluye los ataques a refinerías de petróleo que el presidente Donald Trump ha presionado a Ucrania para que suspenda en los últimos días, mientras ha manifestado abiertamente su apoyo al presidente ruso, Vladimir Putin.

Aunque la campaña ucraniana ha reducido significativamente la producción petrolera rusa, causando un claro daño económico, aún no ha sido suficiente para cambiar drásticamente la vida en Rusia. Kiev carece de los misiles balísticos y los drones a reacción que Rusia dispara contra las ciudades ucranianas todos los días. Y los ataques de Ucrania, centrados principalmente en objetivos económicos y militares, no causan el mismo temor que los asaltos sistemáticos de Rusia contra objetivos civiles ucranianos. Los ataques de Ucrania han politizado a algunos rusos que hasta ahora habían intentado ignorar la guerra. La gente se ha unido en torno a la bandera. En Sofino, afuera de un edificio de apartamentos que quedó con un enorme agujero en el tercer y cuarto piso después del ataque ucraniano, les pregunté a tres trabajadores de un almacén si estaban enojados con el Estado ruso por iniciar la guerra y dejar que se prolongara durante casi cinco años. “Todo lo contrario, los ataques hacen que la gente los odie aún más, porque sus hogares han sido dañados”, dijo un joven, refiriéndose a los ucranianos y a sus aliados occidentales. Pidió que no se publicara su nombre.

Dentro del edificio, una mujer llamada Lusya arrastraba una bolsa de basura por las escaleras llenas de escombros. Comentó que le había parecido irreal ver la televisión esa noche sin que se mencionara el ataque que de pronto la había dejado sin hogar. Aun así, dijo, ella confiaba en los líderes de Rusia. “Apoyo a mi presidente, aún más después de todo esto, porque te das cuenta de que simplemente tienes que apoyarlo y cerrar filas en torno a él”, dijo. “Creo que somos muy afortunados de tener a Putin”, añadió. Soportar la adversidad es motivo de orgullo nacional para los rusos. Generaciones sucesivas han escuchado historias de los sacrificios hechos en la Segunda Guerra Mundial. Hacer fila para comprar productos básicos era común durante la era soviética. La guerra en Ucrania, para muchos, es solo otra dificultad que soportar. “La gente se acostumbra a una ‘nueva normalidad’ una y otra vez”, dijo Elena Stein del Centro de Investigación Social Independiente, con sede en Berlín, que apoya la investigación dentro de Rusia. Muchos rusos simplemente están desconectándose de la guerra. En una encuesta realizada el mes pasado por el Centro Levada, una organización independiente, casi el 60 por ciento de los encuestados dijo que prestaba poca o nada de atención a los combates, el nivel más alto jamás registrado. Seis de cada diez dijeron que el país iba por buen camino, un aumento de 10 puntos porcentuales respecto al nivel de junio, justo después de un ataque anterior con drones en Moscú.