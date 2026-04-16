Hegseth afirma que Estados Unidos está ‘listo para la acción’ para completar la tarea de destruir la red energética de Irán

Las declaraciones de Hegseth desde el podio del Pentágono se produjeron cuando esta semana comenzó un bloqueo naval de los puertos iraníes, y en ellas instó a Teherán a aceptar un acuerdo nuclear o afrontar las consecuencias para su infraestructura restante, la generación de energía y la industria energética.

La infraestructura energética de Irán “aún no está destruida” y Estados Unidos está “listo para la acción” para terminar el trabajo, dijo el jueves Pete Hegseth , secretario de Defensa, al tiempo que calificó a muchos de los periodistas allí reunidos como el equivalente moral de los fariseos que conspiraron para destruir a Jesucristo.

“Nos estamos reabasteciendo con más potencia que nunca y con mejor inteligencia, y lo que es aún más importante, mejor inteligencia que nunca”, dijo.

“Están desenterrando los lanzadores y misiles que les quedan sin posibilidad de reemplazarlos. Por ahora, pueden seguir desenterrando. No pueden reconstituirse, pero nosotros sí”, dijo también refiriéndose al liderazgo militar de Irán.

Según explicó, la disyuntiva a la que se enfrenta Irán es sencilla. «Preferimos hacerlo por las buenas, mediante un acuerdo liderado por nuestro gran vicepresidente y su equipo negociador, o podemos hacerlo por las malas».

Sobre el programa nuclear de Irán, dijo: “El Ministerio de Guerra se asegurará de que Irán nunca tenga un arma nuclear. Jamás”.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, confirmó que el bloqueo, que abarca a todos los buques, independientemente de su nacionalidad, que entran o salen de los puertos iraníes, a diferencia del cierre total del estrecho de Ormuz, lleva en vigor más de 24 horas y que más de 10.000 marineros, infantes de marina y tripulantes aéreos lo están haciendo cumplir.

Explicó cómo la Armada estadounidense transmitía un mensaje a los barcos que decía: «No intenten romper el bloqueo» y «Den la vuelta o prepárense para ser abordados». Afirmó que ese mensaje se había enviado «13 veces» desde que comenzó el bloqueo, y que ninguno de los barcos había sido abordado.

Recordando un sermón del domingo anterior, Hegseth recurrió a una comparación bíblica invocando a los fariseos. Los fariseos, explicó, eran las autoridades religiosas del antiguo Israel en tiempos de Jesús, y sus principales antagonistas. En el Evangelio de Marcos, explicó, observan cómo Jesús cura la mano paralizada de un hombre en sábado, impasibles ante lo que ven, y ya calculando cómo usarlo en su contra.

«Al final del pasaje, los fariseos salieron y enseguida conspiraron contra él para destruirlo», dijo Hegseth. «Yo estaba sentado en la iglesia y pensé: nuestra prensa es igual que esos fariseos. Los corazones endurecidos de nuestra prensa solo están programados para difamar».

Como prueba, afirmó que la prensa se había desvivido por caracterizar la retirada de Afganistán de la administración Biden en 2021 como “el mayor puente aéreo de la historia estadounidense”.

Sin embargo, la frase no se originó en las redacciones: el propio Joe Biden describió la operación como «uno de los mayores puentes aéreos de la historia». Posteriormente, figuras de la derecha como el comentarista de Fox News, Mark Levin, tergiversaron la formulación, parafraseándola una semana después al afirmar que la había calificado como «el mayor puente aéreo de la historia de Estados Unidos» en directo. Lauren Boebert, representante republicana de Colorado, escribió una carta a la administración Biden en 2022 repitiendo también la frase «el mayor puente aéreo de la historia».

Hegseth no reconoció el origen de la frase.

“A veces”, les dijo a los periodistas presentes, “es difícil saber de qué lado están realmente algunos de ustedes”.