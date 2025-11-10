Hegseth anuncia nuevos ataques contra embarcaciones; los acusa de traficar droga en el Pacífico

Internacional
/ 10 noviembre 2025
    Hegseth anuncia nuevos ataques contra embarcaciones; los acusa de traficar droga en el Pacífico
    El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, al margen de un partido de la NFL entre los Commanders y los Lions, en Landover, Maryland. FOTO: AP.

El presidente ha justificado los ataques diciendo que Estados Unidos está en ‘conflicto armado con los cárteles de narcotráfico

WASHINGTON.-El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el lunes un nuevo ataque contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, que dejaron seis personas muertas en dos barcos en el oriente del océano Pacífico.

Los operativos del domingo elevan el número total de ataques conocidos a 19 y la cifra de muertos al menos a 75 desde que la administración del presidente Donald Trump lanzó una campaña contra el tráfico de drogas en aguas sudamericanas que muchos ven como una táctica de presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Nuestros servicios de inteligencia sabían que estas embarcaciones estaban asociadas con el contrabando ilícito de narcóticos, transportaban narcóticos y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico”, dijo Hegseth en redes sociales.

La administración Trump no ha proporcionado evidencia de sus afirmaciones, y los legisladores, incluidos los republicanos, han presionado para obtener más información sobre quiénes están siendo atacados y la justificación legal de los ataques.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y Hegseth se reunieron la semana pasada con un grupo bipartidista de legisladores que supervisan temas de seguridad nacional, proporcionando una de las primeras visiones de alto nivel sobre la justificación legal y la estrategia detrás de los ataques.

Aunque los demócratas dijeron que no era suficiente, los republicanos del Senado votaron un día después contra una legislación que hubiera restringido la autoridad del presidente Trump para lanzar un ataque contra Venezuela sin autorización del Congreso.

Los ataques comenzaron a principios de septiembre y han tenido como objetivo embarcaciones principalmente en el mar Caribe, pero se han desplazado cada vez más hacia el Pacífico oriental, donde se trafica gran parte de la cocaína de los mayores productores del mundo.

La administración Trump también ha acumulado una enorme fuerza militar en aguas sudamericanas, incluyendo la orden de enviar un portaaviones a la región.

