Heineken suprimirá hasta 6 mil empleos en dos años

/ 11 febrero 2026
    El grupo cervecero emplea a más de 87 mil personas en todo el mundo y busca reducir costes y simplificar su estructura a escala global. ESPECIAL.

Esta situación sucede después de cerrar 2025 con una caída del 1.2% en el volumen total de cervezas vendidas

LA HAYA.- Con el objetivo de obtener ahorros brutos de unos 500 millones de euros, mediante mejoras de productividad y cambios en su estructura, la cervecera neerlandesa Heineken informó que recortará alrededor de 6 mil empleos en los próximos dos años.

Aunque la compañía no especificó en qué países, se suma a anteriores reorganizaciones y forma parte de un nuevo plan de ahorro, en un contexto global en el que la demanda de cerveza está bajando.

El grupo ya había adelantado el pasado otoño un programa de reducción de costes de 2 mil millones de euros, que implicará también la desaparición de cientos de puestos en su sede central de Ámsterdam.

En 2025, la facturación de Heineken cayó un 4.7% hasta situarse en unos 34 mil 200 millones de euros, reflejando un descenso en varios mercados, aunque, pesé a esa caída en el total de ingresos por ventas, el beneficio operativo aumentó un 4.4%, apoyado en recortes de costes y mejoras de eficiencia.

DESCIENDEN VENTAS

El volumen total vendido descendió un 1.2%, hasta casi 282 millones de hectolitros, y las ventas fueron más débiles en Europa, Estados Unidos y Brasil, considerados mercados clave para la multinacional.

Ante esto el consejero delegado, Dolf van den Brink, aseguró que la compañía cerró 2025 con un desempeño equilibrado, logrando mantener o ganar cuota en más del 60% de sus mercados, aunque advirtió de que el mercado cervecero seguirá siendo incierto en 2026.

“Nuestra primera prioridad es acelerar el crecimiento, financiado por un aumento de la productividad y cambios en el modelo operativo que implicarán una intervención significativa en costes durante los próximos dos años. Esto permitirá una mayor productividad del personal y más rapidez y eficiencia”, explicó.

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

