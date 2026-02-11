Heineken suprimirá hasta 6 mil empleos en dos años

LA HAYA.- Con el objetivo de obtener ahorros brutos de unos 500 millones de euros, mediante mejoras de productividad y cambios en su estructura, la cervecera neerlandesa Heineken informó que recortará alrededor de 6 mil empleos en los próximos dos años.

Aunque la compañía no especificó en qué países, se suma a anteriores reorganizaciones y forma parte de un nuevo plan de ahorro, en un contexto global en el que la demanda de cerveza está bajando.

El grupo ya había adelantado el pasado otoño un programa de reducción de costes de 2 mil millones de euros, que implicará también la desaparición de cientos de puestos en su sede central de Ámsterdam.

En 2025, la facturación de Heineken cayó un 4.7% hasta situarse en unos 34 mil 200 millones de euros, reflejando un descenso en varios mercados, aunque, pesé a esa caída en el total de ingresos por ventas, el beneficio operativo aumentó un 4.4%, apoyado en recortes de costes y mejoras de eficiencia.

DESCIENDEN VENTAS

El volumen total vendido descendió un 1.2%, hasta casi 282 millones de hectolitros, y las ventas fueron más débiles en Europa, Estados Unidos y Brasil, considerados mercados clave para la multinacional.

Ante esto el consejero delegado, Dolf van den Brink, aseguró que la compañía cerró 2025 con un desempeño equilibrado, logrando mantener o ganar cuota en más del 60% de sus mercados, aunque advirtió de que el mercado cervecero seguirá siendo incierto en 2026.

“Nuestra primera prioridad es acelerar el crecimiento, financiado por un aumento de la productividad y cambios en el modelo operativo que implicarán una intervención significativa en costes durante los próximos dos años. Esto permitirá una mayor productividad del personal y más rapidez y eficiencia”, explicó.