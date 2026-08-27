Hernán Ojeda Elenes se declara culpable en EU por fabricar y traficar fentanilo para el Cártel de Sinaloa

La jueza del Tribunal de Distrito, Ana C. Reyes, aceptó la declaración de culpabilidad. La fecha para dictar sentencia todavía no ha sido establecida.

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia estadounidense, Ojeda Elenes se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo con la intención de importarlo a Estados Unidos, así como de conspiración para distribuir sustancias químicas incluidas en una lista para la importación ilegal de una sustancia controlada.

Hernán Geovani Ojeda Elenes, ciudadano mexicano y señalado por autoridades estadounidenses como fabricante de fentanilo para el Cártel de Sinaloa , se declaró culpable en Estados Unidos de delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, informó este miércoles la División Penal del Departamento de Justicia de ese país.

OJEDA ELENES HABRÍA OPERADO DESDE SINALOA

Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Hernán Geovani Ojeda Elenes, de 48 años y residente de Culiacán, Sinaloa, habría fabricado grandes cantidades de fentanilo que posteriormente fueron introducidas a Estados Unidos durante varios años.

La acusación señala que, entre 2019 y 2024, Ojeda Elenes trabajó con su padre y coacusado, Hernán Domingo Ojeda López, además de otras personas, para operar una organización de narcotráfico con base en Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado adquirió grandes cantidades de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo y que los recibió desde empresas ubicadas en China.

Entre las sustancias mencionadas en los documentos judiciales se encuentran 4-piperidona y N-fenilpiperidin-4-amina, que habrían sido enviadas a un laboratorio ubicado en México.

De acuerdo con su declaración de culpabilidad, Ojeda Elenes utilizó esos productos químicos para fabricar fentanilo y posteriormente él y otras personas lo introdujeron a Estados Unidos para su distribución y venta.

El Departamento de Justicia indicó que, durante el periodo de la conspiración, el mexicano fue responsable de la fabricación y distribución de varias toneladas métricas de fentanilo.

OJEDA ELENES ENFRENTA UNA PENA MÍNIMA DE 10 AÑOS

Tras declararse culpable, Ojeda Elenes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

La sentencia aún no tiene fecha. La jueza determinará la pena después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y los demás factores establecidos por la legislación aplicable.

La declaración de culpabilidad evita que el caso avance a un juicio sobre los cargos por los que fue acusado, aunque el proceso continuará hasta que se determine la sentencia correspondiente.

EU SEÑALA AL CÁRTEL DE SINALOA

Brian Clark, jefe adjunto de Operaciones de la Región 5 del Pacífico Suroeste de la Administración para el Control de Drogas (DEA), afirmó que Ojeda Elenes fabricó fentanilo para el Cártel de Sinaloa.

La DEA señaló que el acusado habría obtenido precursores químicos provenientes de China, producido la droga en un laboratorio ubicado en México y posteriormente participado en su distribución en Estados Unidos.

Por su parte, A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que el caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para perseguir a organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de drogas sintéticas.

Lucia Cabral-DeArmas, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Houston, señaló que la declaración de culpabilidad representa un paso dentro de las investigaciones contra organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico de fentanilo.

OJEDA ELENES FUE TRASLADADO DE MÉXICO A EU EN ENERO

El Departamento de Justicia informó que su Oficina de Asuntos Internacionales brindó asistencia para trasladar a Ojeda Elenes de México a Estados Unidos en enero de 2026, con el objetivo de que enfrentara el proceso judicial correspondiente.

La dependencia estadounidense agradeció al Gobierno de México por su colaboración para garantizar la presencia del acusado en territorio estadounidense.

La DEA y HSI continúan con la investigación del caso.

Los fiscales Erik Cervantes y Kirk Handrich, pertenecientes a la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal, están a cargo del proceso.