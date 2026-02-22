La UE pide a Trump respetar acuerdo comercial tras amenaza de más aranceles

BRUSELAS.-La Unión Europea solicitó a Estados Unidos que cumpla sus compromisos después de que la Corte Suprema anulara algunos aranceles del presidente Donald Trump, quien en respuesta prometió nuevos gravámenes.

Fue el pasado viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel general del 10%, luego que la Corte Suprema anuló sus aranceles globales este viernes. Al mismo tiempo expresó su desacuerdo y “profunda decepción” ante la decisión de los magistrados, la cual calificó como una “vergüenza”.

TE PUEDE INTERESAR: Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago

La Comisión Europea indicó que la situación actual no es propicia para lograr un comercio, tal como acordaron ambas partes y como se establece en la Declaración Conjunta UE-EU de agosto de 2025.

Funcionarios estadounidenses y de la UE cerraron el año pasado un acuerdo comercial que impone un impuesto a la importación del 15% sobre el 70% de los bienes europeos exportados a Estados Unidos.

El intercambio de bienes y servicios entre ambas partes ascendió a 1.7 billones de euros (2 billones de dólares) en 2024, o un promedio de 4 mil 600 millones de euros al día, según la agencia estadística de la UE, Eurostat.

Cabe destacar que como bloque principalmente comercial, la UE tiene a su disposición una herramienta poderosa para tomar represalias..

Incluye una batería de medidas para bloquear o restringir el comercio y la inversión de países que se determine que ejercen una presión indebida sobre naciones miembros de la UE o sobre empresas.

Las medidas podrían incluir recortar la exportación e importación de bienes y servicios, impedir que países o empresas participen en licitaciones públicas de la UE o limitar la inversión extranjera directa.

Asimismo en su forma más severa, esencialmente cerraría el acceso al mercado de la UE de 450 millones de consumidores e infligiría miles de millones de dólares en pérdidas a empresas estadounidenses y a la economía de Estados Unidos