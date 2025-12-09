León XIV reitera a Zelenski la necesidad de continuar el diálogo para una paz justa

CIUDAD DEL VATICANO- El papa insistió al presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, la necesidad de proseguir con el diálogo y reiteró que es “urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso pueda conducir a una paz justa y duradera” para lograr poner fin a la guerra con Rusia.

“Durante la cordial conversación, que se centró en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera”, explicó la oficina de prensa de la Santa Sede.

TE PUEDE INTERESAR: Zelensky se niega ceder territorios de Ucrania a Putin

Este encuentro se llevó acabo en la residencia papal de Castel Gandolfo, ubicada a las afueras de Roma. Zelenski arribó cerca de las 9:40 hora local (8:40 GMT) y se retiró poco después de las 10:20 (9:20 GMT).

En el transcurso de la reunión, detalló la Santa Sede, León XIV se refirió “a la cuestión de los prisioneros de guerra y a la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias”.

Es la tercera vez que el presidente ucraniano se reúne con el pontífice desde su elección, después de que León XIV recibiera al mandatario ucraniano en una audiencia después de la misa que dio inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo, y en un segundo encuentro el pasado 9 de julio, también en Castel Gandolfo.

PLAN DE PAZ DE TRUMP

Esta visita a Italia se ocurre tras las reuniones que el presidente de Ucrania tuvo el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, en momentos en que homólogo estadounidense Donald Trump presiona para pactar un plan de paz, que Zelenski precisó que esta revisando.