León XIV reitera a Zelenski la necesidad de continuar el diálogo para una paz justa

Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Una imagen proporcionada por los medios del Vaticano muestra al Papa León durante la reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (izq.) en Castel Gandolfo, Italia. Foto: EFE/EPA/Vatican News

Es la tercera vez que el presidente ucraniano se reúne con el pontífice desde su elección

CIUDAD DEL VATICANO- El papa insistió al presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, la necesidad de proseguir con el diálogo y reiteró que es “urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso pueda conducir a una paz justa y duradera” para lograr poner fin a la guerra con Rusia.

Durante la cordial conversación, que se centró en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera”, explicó la oficina de prensa de la Santa Sede.

Este encuentro se llevó acabo en la residencia papal de Castel Gandolfo, ubicada a las afueras de Roma. Zelenski arribó cerca de las 9:40 hora local (8:40 GMT) y se retiró poco después de las 10:20 (9:20 GMT).

En el transcurso de la reunión, detalló la Santa Sede, León XIV se refirió “a la cuestión de los prisioneros de guerra y a la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias”.

Es la tercera vez que el presidente ucraniano se reúne con el pontífice desde su elección, después de que León XIV recibiera al mandatario ucraniano en una audiencia después de la misa que dio inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo, y en un segundo encuentro el pasado 9 de julio, también en Castel Gandolfo.

PLAN DE PAZ DE TRUMP

Esta visita a Italia se ocurre tras las reuniones que el presidente de Ucrania tuvo el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, en momentos en que homólogo estadounidense Donald Trump presiona para pactar un plan de paz, que Zelenski precisó que esta revisando.

$!El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el papa León XIV, durante su reunión privada en Villa Barberini, la residencia papal, en Castel Gandolfo, Roma.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el papa León XIV, durante su reunión privada en Villa Barberini, la residencia papal, en Castel Gandolfo, Roma. Foto: EFE/ Simone Risoluti/Dicastero per La Comunicazione

En un principio el plan presentado por Washington contaba 28 puntos, ahora quedó en 20 tras las reuniones que mantuvieron los representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, indicó Zelenski.

Vamos a trabajar esos 20 puntos. No estamos totalmente satisfechos con las propuestas de nuestros socios”, explicó el mandatario ucraniano Zelenski en una rueda de prensa en línea el lunes.

Mañana (hoy martes) por la noche haremos todo lo posible para transmitir nuestra posición a Estados Unidos”, precisó el presidente de Ucrania.

Con información de las Agencias EFE Y AFP.

Temas


Paz
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Ciudad Del Vaticano

Personajes


Volodímir Zelenski
Papa León XIV

Organizaciones


Vaticano

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

