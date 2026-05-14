Honda registra su primera pérdida anual por costosa estrategia de vehículos eléctricos

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    Honda registra su primera pérdida anual por costosa estrategia de vehículos eléctricos
    Honda abandonó muchos de sus planes de modelos eléctricos, incluidos los que estaban en desarrollo en una empresa conjunta con Sony Corp. AP

Se atribuye a los elevados costos de sus planes de vehículos eléctricos, derivados de las políticas proestadounidenses del presidente Donald Trump

TOKIO.- Honda acumuló una pérdida de 423 mil 900 millones de yenes, es decir unos 2 mil 700 millones de dólares el jueves, la primera pérdida anual en la historia del fabricante japonés.

El fabricante japonés indicó que se estima que las pérdidas relacionadas con sus operaciones de vehículos eléctricos suman 2.5 billones de yenes (16 mil millones de dólares), incurridas en su mayoría en el ejercicio fiscal que acaba de terminar y en el ejercicio fiscal en curso.

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Analistas señalan que Honda Motor Co. pudo haber sido demasiado ambicioso demasiado rápido, cuando muchos mercados no estaban listos.

“La demanda de vehículos eléctricos ha disminuido considerablemente debido al retroceso de las regulaciones ambientales en Estados Unidos y otros factores”, afirmó en un comunicado.

El resultado final de Honda, con sede en Tokio, recibió un impulso de su sólido negocio de motocicletas, lo que ayudó a que las ventas totales de Honda en el ejercicio fiscal hasta marzo aumentaran 0.5% y llegaran a 21.8 billones de yenes (138 mil millones de dólares).

Honda, que fabrica el sedán Accord y las motocicletas Super Cub, vendió 3.4 millones de vehículos en todo el mundo en el ejercicio fiscal hasta marzo, frente a 3.7 millones del año anterior.

Vendió 22.1 millones de motocicletas, frente a 20 millones un año antes. Honda domina algunos mercados de motocicletas, incluida India.

Cabe recordar que el gobierno de Trump ha registrado un retroceso en programas de incentivos para vehículos eléctricos y ha retenido fondos a los estados que querían sumar más estaciones de carga, incluso cuando los precios de la gasolina se han disparado por la guerra en Irán.

También bloqueó el año pasado los estrictos mandatos de California sobre vehículos eléctricos, dando marcha atrás en el giro hacia modelos más ecológicos.

Los aranceles a los automóviles y autopartes importados, aunque se redujeron al 15% desde el 25% inicial, también contribuyeron a mermar la rentabilidad de Honda.

Ante ello Honda pronosticó una recuperación de las ganancias para el ejercicio fiscal hasta marzo de 2027, con 260.000 millones de yenes (1.700 millones de dólares).

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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