‘Houston, tenemos un problema’, muere el astronauta Jim Lovell, líder de la misión lunar del Apolo 13

El exastronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio y a quien se le atribuye la frase: "Houston, tenemos un problema", falleció a los 97 años en el estado de Illinois, Estados Unidos, según informó este viernes la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). "La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros", expresó la agencia espacial estadounidense.

Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la Apolo 13 en 1970, que tuvo que abortar el alunizaje previsto por la explosión de un tanque de oxígeno días después el despegue. Fue en este momento cuando Lovell, comandante de la misión, pronunció la célebre frase "Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí", que más tarde acabaría popularizándose como "Houston, tenemos un problema". La misión, que regresó con éxito a la Tierra, fue incluso objeto de una película, Apolo 13 (1995), que narra su historia. "Como comandante de la misión Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA", indicó la NASA en su comunicado.

LAS MISIONES DE LOVELL Lovell, es uno de los astronautas de la NASA que más ha viajado en la primera década de la agencia, voló cuatro veces (Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 y Apollo 13) y los dos vuelos Apollo cautivaron a la gente en la Tierra. En 1968, la tripulación del Apolo 8, compuesta por Lovell, Frank Borman y William Anders, fue la primera en abandonar la órbita terrestre y la primera en volar hacia la Luna y orbitarla. No pudieron alunizar, pero pusieron a Estados Unidos por delante de los soviéticos en la carrera espacial. Los autores de las cartas informaron a la tripulación que su impresionante foto de la Tierra desde la Luna, con un punto azul pálido, una primicia mundial, y la lectura del Génesis que realizó la tripulación en Nochebuena salvaron a Estados Unidos de un tumultuoso 1968. Pero la gran misión de rescate aún estaba por llegar. Ocurrió durante el desgarrador vuelo del Apolo 13 en abril de 1970. Se suponía que Lovell sería el quinto hombre en pisar la Luna. Pero el módulo de servicio del Apolo 13, que transportaba a Lovell y a otras dos personas, sufrió una repentina explosión del tanque de oxígeno camino a la Luna. Los astronautas apenas sobrevivieron, pasando cuatro días fríos y húmedos en el estrecho módulo lunar, a modo de bote salvavidas. "Lo que quiero que la mayoría de la gente recuerde es que, en cierto sentido, fue todo un éxito", dijo Lovell durante una entrevista en 1994. "No es que hayamos logrado nada, sino un éxito porque demostramos la capacidad del personal (de la NASA)".