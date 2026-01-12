Huelga histórica de enfermeras en Nueva York moviliza a 15 mil trabajadoras de cinco grandes hospitales

Internacional
/ 12 enero 2026
    Huelga histórica de enfermeras en Nueva York moviliza a 15 mil trabajadoras de cinco grandes hospitales
    Unos 15 mil integrantes del personal de enfermería dejaron de laborar este lunes en cinco hospitales de Nueva York ante la falta de acuerdos salariales y de condiciones laborales con las administraciones médicas. X | @CMAlexaAviles

Enfermeras afiliadas a la NYSNA se manifiestan frente a hospitales de Manhattan y el Bronx al comenzar el mayor paro del sector salud en la historia de la ciudad

Unas 15 mil enfermeras de Nueva York abandonaron sus puestos a primera hora de este lunes para integrarse a la mayor huelga del sector en la historia de la ciudad, luego de que las negociaciones entre cinco importantes hospitales y el sindicato estatal de enfermeras no lograran un acuerdo para la firma de un nuevo contrato colectivo.

Desde las 5:00 de la mañana, decenas de profesionales de la salud comenzaron a concentrarse frente a hospitales clave ubicados en Manhattan, el Bronx y otras zonas de la ciudad, marcando el inicio formal del paro.

FALTA DE ACUERDOS SALARIALES E INJUSTAS CONDICIONES LABORALES ENCIENDEN HUELGAS

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), que representa al personal del Centro Médico Montefiore, NewYork-Presbyterian y el Sistema de Salud Mount Sinai, informó que la huelga está relacionada con la falta de acuerdos en temas salariales y de condiciones laborales.

El sindicato busca aumentos de sueldo que permitan compensar la inflación, así como preservar las protecciones contra la falta de personal que fueron obtenidas tras una huelga de tres días realizada hace tres años.

En un comunicado difundido este lunes, NYSNA señaló:”La huelga siempre es el último recurso. Pero la avaricia de la administración de estos hospitales privados de gran riqueza no ha dejado otra opción a las enfermeras de primera línea”.

HOSPITALES INVOLUCRADOS EN LA PROTESTA EN NUEVA YORK

La movilización impacta a cinco de los centros hospitalarios más importantes de la ciudad, entre ellos el Hospital Mount Sinai, Mount Sinai Morningside, Mount Sinai West, el Centro Médico Montefiore y el Hospital NewYork-Presbyterian, donde el personal afiliado al sindicato participa en el paro laboral.

Estos hospitales atienden a una amplia población en distintos puntos de la ciudad y forman parte de los sistemas de salud más grandes del estado.

NEGOCIACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA HUELGA NO CULMINAN EN ACUERDOS

La huelga se produce después de varios meses de negociaciones para establecer nuevos contratos de tres años que sustituyan a los convenios colectivos anteriores, los cuales vencieron el 31 de diciembre.

De acuerdo con el sindicato, las conversaciones se prolongaron durante toda la noche previa al inicio del paro, pero registraron pocos avances, especialmente en asuntos relacionados con la proporción de enfermeras por paciente y las medidas de seguridad en los lugares de trabajo.

CUÁLES SO LAS DEMANDAS DE LAS ENFERMERAS QUE SE ENCUENTRAN EN PARO EN NUEVA YORK

Las profesionales de la salud que participan en la huelga reclaman mejores condiciones laborales, entre ellas incrementos salariales, una dotación de personal que sea considerada segura y suficiente, beneficios de salud totalmente financiados y mayores protecciones laborales y de seguridad.

La NYSNA también difundió un mensaje dirigido a la población:”Nuestro mensaje a los neoyorquinos: Si están enfermos, por favor, no retrasen la búsqueda de atención médica durante nuestra huelga. Preferiríamos ser nosotras quienes les brindemos esa atención, pero nuestros jefes nos han obligado a ir a la huelga”.

POSTURAS DE LOS HOSPITALES Y RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES

Los portavoces de los hospitales involucrados han indicado que las demandas del sindicato son, a su juicio, irrazonables y que su aprobación implicaría costos de miles de millones de dólares, en un contexto en el que las instituciones se preparan para enfrentar recortes federales.

Ante el inicio del paro, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó en un comunicado emitido la noche del domingo que el Departamento de Salud estatal tendrá personal desplegado en todos los hospitales afectados para garantizar la seguridad de los pacientes y la continuidad de la atención médica.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó en redes sociales que “ningún neoyorquino debería temer perder el acceso a la atención médica y a ninguna enfermera se le debería pedir que acepte menos salario, menos beneficios o menos dignidad por realizar un trabajo que salva vidas”, en referencia a la situación que se vive con el paro del personal de enfermería.

