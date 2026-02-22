Hungría amenaza con bloquear nuevas sanciones de UE a Rusia tras interrupción de envíos de petróleo

BUDAPEST.- Budapest amenazó con bloquear un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia y con frenar los intentos de ayudar a Ucrania hasta que se reanuden las entregas de petróleo ruso a Hungría.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea tienen previsto reunirse en Bruselas el lunes para debatir la 20ma ronda de sanciones del bloque contra Moscú, una medida que esperan aprobar a tiempo para que coincida con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania el martes.

En un video publicado en redes sociales el domingo, el ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Péter Szijjártó, afirmó que bloqueará el paquete de sanciones y acusó a Ucrania de retener deliberadamente las entregas de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

“No consentiremos la adopción del 20mo paquete de sanciones, porque ya hemos dejado claro que, hasta que los ucranianos reanuden los envíos de petróleo a Hungría, no permitiremos que se aprueben decisiones que son importantes para ellos”, declaró Szijjártó.

Para que las sanciones salgan adelante, el bloque de 27 países necesita llegar a una decisión unánime.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se han interrumpido desde el 27 de enero luego que funcionarios ucranianos dijeran que ataques de drones rusos habían dañado el oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso a través del territorio ucraniano y hacia Europa Central, lo que ha provocado un aumento de las tensiones entre Budapest y Kiev.

Casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energía rusa desde que Moscú emprendió su guerra de plena escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, ambos miembros de la Unión Europea y de la OTAN, han mantenido e incluso incrementado los suministros de petróleo y gas rusos, y recibieron una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso.

Szijjártó también afirmó el sábado que Hungría bloqueará un importante préstamo de la Unión Europea a Ucrania por 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares).