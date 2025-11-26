Israel devuelve 15 cuerpos más de palestinos; primera fase de tregua se acerca a su fin

Internacional
/ 26 noviembre 2025
    Israel devuelve 15 cuerpos más de palestinos; primera fase de tregua se acerca a su fin
    Un convoy de la Cruz Roja que transporta los restos de una persona, presuntamente un rehén fallecido entregado por milicianos gazatíes, se abre paso hacia el cruce fronterizo con Israel para ser transferido a las autoridades israelíes, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. FOTO: AP.

Se trata de uno de los últimos intercambios como parte de un alto al fuego mediado por Estados Unidos cuya primera fase está llegando a su fin

JAN YUNIS.-Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos el miércoles, un día después de que Hamás devolviera los restos de un rehén israelí.

Los restos de dos rehenes, uno israelí y un ciudadano tailandés — secuestrados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 — aún deben ser devueltos.

Hazem Qassem, el portavoz de Hamás, señaló el miércoles que el grupo armado estaba comprometido a entregar los restos de los dos rehenes.

Al momento Hamás dice que recuperar los cuerpos ha resultado difícil debido a la destrucción generalizada en el territorio palestino.

Las siguientes fases incluirán el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización armada y el desarrollo de un organismo internacional para gobernar Gaza y supervisar la reconstrucción.

Ésta se encargará de mantener la seguridad y asegurar el desarme de Hamás, una demanda clave de Israel. Funcionarios indonesios han dicho que planean desplegar 20 mil cascos azules en la fuerza.

Israel ha acordado devolver 15 cuerpos palestinos por cada rehén recuperado. Hasta ahora, se han devuelto 345 cuerpos palestinos, indicó el Ministerio de Salud de Gaza.

No obstante, no está claro si eran personas asesinadas en Israel durante el ataque del 7 de octubre, detenidos palestinos que murieron bajo custodia israelí o cuerpos llevados desde Gaza por tropas israelíes durante la guerra.

Al momento sólo 99 cuerpos han sido identificados. Dicen que la identificación de los restos se complica por la falta de kits de pruebas de ADN en Gaza.

