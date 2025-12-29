Incendio en residencia de ancianos en Indonesia deja 16 muertos

    En esta foto, publicada por la Policía Regional de Sulawesi del Norte, se ven bolsas con cadáveres de las víctimas de un incendio en una residencia para ancianos en Manado, provincia de Sulawesi del Norte, Indonesia. AP.

Por fortuna 15 personas sobrevivieron, mismos que fueron atendidos en dos hospitales en Manado

MANADO.- Un total de 16 adultos mayores fallecieron el domingo por la noche, luego de que se registrara un incendio en la residencia para ancianos en la que se encontraban alojados en Indonesia.

Según el reporte policiaco el fuego en la casa de un solo piso en Manado, en la provincia indonesia de Sulawesi del Norte, comenzó mientras los residentes dormían

“El equipo en el lugar ha confirmado que el número de muertos actualmente es de 16”, señaló Alamsyah Hasibuan, portavoz de la policía de Sulawesi del Norte. “Quince de ellos murieron quemados, mientras que el cuerpo de una víctima permanece intacto”.

De acuerdo a lo que se informó los cuerpos de las víctimas fueron llevados a un hospital para su identificación con la ayuda de las familias, señalaron las autoridades.

Los bomberos, con seis camiones, necesitaron más de dos horas para extinguir el incendio después de que residentes cercanos informaran del fuego a los servicios de emergencia, indicaron funcionarios.

Según los reportes de televisión del domingo mostraron llamas brillantes que proyectaban un resplandor naranja y llenaban de humo el aire nocturno. Afuera del hogar de retiro había bolsas para cadáveres alineadas.

Durante el siniestro los vecinos salieron de sus hogares para ayudar a rescatar a varios residentes del asilo.

Un informe inicial de la policía indicó que una falla eléctrico causó el incendio, pero posteriormente las autoridades dijeron que se abrió una investigación para determinar responsabilidades.

