Incendios forestales consumen más de mil hectáreas en Chile

Internacional
16 febrero 2026
    Incendios forestales consumen más de mil hectáreas en Chile
    Las causas del incendio en la región del Maule serán investigadas por la CONAF, afirmó Marcelo Rodríguez, jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la institución. AP.

Ciertas regiones están recibiendo hasta un 25% menos de precipitaciones, lo que crea condiciones propicias para la propagación de los incendios

BUENOS AIRES.-Cuatro incendios forestales que permanecían activos el lunes en Chile han consumido más de mil hectáreas y obligado a realizar evacuaciones, informó la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco de advertencias por la existencia de temperaturas extremas en varias regiones del país.

Un incendio forestal denominado “Alto Llico”, en la región céntrica del Maule, ha consumido más de 380 hectáreas, destruido al menos tres viviendas y provocado dos heridos y evacuaciones masivas en la comuna de Vichuquén.

Además, el incendio “Cajón de Pejerrey”, también en el Maule, sigue activo tras haber consumido unas 200 hectáreas.

En tanto, el incendio “Ace”, en la región de Valparaíso, afecta unas 300 hectáreas y el “Coroney”, en la región de Ñuble, ha destruido más de 225 hectáreas.

El Servicio Meteorológico de Chile advirtió el lunes que se prevén temperaturas extremas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana durante los próximos dos días. Ante esta situación, el presidente de Chile, Gabriel Boric, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que llamó a la población a evitar el uso de maquinaria que genere chispas y a no encender fogatas en zonas rurales o forestales.

“Hago un llamado a mantener la precaución para evitar tragedias”, expresó Boric.

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró alerta roja en la comuna de Vichuquén debido al incendio forestal iniciado el sábado y que presenta una velocidad de propagación media a alta, según el último informe. El organismo indicó que se registran al menos dos personas lesionadas.

El SENAPRED también declaró alerta roja en la comuna de Linares, en esa misma región, por el incendio “Cajón de Pejerrey”.

El cambio climático provocado por la actividad humana ha intensificado las condiciones que favorecen los incendios forestales en Argentina y Chile, según un estudio publicado la semana pasada por la organización científica World Weather Attribution, especializada en el análisis de fenómenos extremos.

La investigación concluyó que los eventos meteorológicos extremos que contribuyeron a la ocurrencia y propagación de estos incendios fueron hasta tres veces más probables debido al calentamiento global generado por la quema de combustibles fósiles.

$!El cambio climático y la existencia de grandes plantaciones forestales son factores que han acrecentado la incidencia de megaincendios en Chile.
El cambio climático y la existencia de grandes plantaciones forestales son factores que han acrecentado la incidencia de megaincendios en Chile. ESPECIAL.

Un incendio en las regiones de Biobío y Ñuble a mediados de enero mató a 23 personas y destruyó más de 1.000 viviendas, obligando a decenas de miles de personas a evacuar.

Chile incrementó su presupuesto para combatir incendios forestales en un 110% durante los últimos cuatro años, bajo el mandato de Boric. Queda por verse cómo abordará el asunto el presidente electo de derecha, José Antonio Kast, que asumirá en marzo.

Dos de los aliados de Kast en la región, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han negado que el cambio climático esté vinculado a la actividad humana.

