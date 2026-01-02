Indagan causas del incendio de bar en Suiza; presumen que bengalas en botellas de champaña lo originaron

CRANS-MONTANA.-Autoridades presumen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña fueron las causantes del incendio que arrasó con el concurrido bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans-Montana de los Alpes de Suiza.

De acuerdo a la autoridad, se cree que las llamas de la bengala se acercaron demasiado al techo del bar abarrotado de personas que celebraban la Nochevieja.

Las luces de bengala, que emiten una corriente de chispas hacia arriba, eran del mismo tipo que se encuentra comúnmente disponible para fiestas, de acuerdo con las autoridades. AL momento el saldo del incendio fatal es de cuarenta sin vida y otras 119 heridas.

De acuerdo a uno de los sobrevivientes, Axel Clavier, un joven de 16 años de París, casi se asfixiaba en el bar de los Alpes suizos donde momentos antes había estado celebrando el Año Nuevo con amigos y docenas de personas más.

El adolescente escapó del infierno, que se desató pasada la medianoche del jueves, rompiendo una ventana con una mesa. Pero alrededor de 40 asistentes a la fiesta murieron, incluyendo uno de sus amigos, víctimas de una de las peores tragedias en la historia de Suiza. Clavier contó que “dos o tres” de sus amigos seguían desaparecidos horas después del desastre.

Dijo que no vio cómo comenzó el fuego, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champaña con bengalas encendidas.

Además dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a una compañera a hombros cuando la mujer sostenía una bengala encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo de madera, agregaron.

Una de ellas describió una estampida de gente que trataba de escapar del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y saliendo por una puerta angosta.

Otro testigo que habló con BFMTV contó que la gente rompía las ventanas para huir del fuego, algunas con heridas graves, y que padres en pánico acudieron al lugar en sus autos para ver si sus hijos estaban atrapados dentro.

La gravedad de las quemaduras ha dificultado la identificación de los cadáveres, lo que ha requerido que las familias entreguen muestras de ADN a las autoridades. En algunos casos, las carteras y cualquier documento de identificación en su interior se convirtieron en cenizas en las llamas.

Emanuele Galeppini, un prometedor golfista italiano de 17 años que competía internacionalmente, aparece en la lista oficial como uno de los ciudadanos italianos desaparecidos. Su tío Sebastiano Galeppini dijo a la agencia de noticias italiana ANSA que su familia está esperando las pruebas de ADN, aunque la Federación Italiana de Golf en su sitio web anunció que había fallecido.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, señaló que 13 ciudadanos italianos resultaron heridos y seis seguían desaparecidos hasta el mediodía del viernes. El nombre de Galeppini estaba en la lista de personas desaparecidas.

Tras los hechos el papa León XIV envió un telegrama al obispo de Sion para expresar sus condolencias y rezar para que “el Señor acoja a los fallecidos en su morada de paz y luz, y sostenga el ánimo de aquellos que sufren en sus corazones o en sus cuerpos”.

En Instagram, una cuenta se llenó de fotos de personas que seguían desaparecidas, y en la que amigos y familiares suplicaban por pistas sobre el paradero de los desaparecidos.

“Tenemos numerosos relatos de acciones heroicas, se podría decir, de una solidaridad muy grande en ese momento”, afirmó Mathias Reynard, jefe del gobierno regional de Valais, en declaraciones a la emisora de RTS el viernes.