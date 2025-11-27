Indonesia intensifica búsqueda de víctimas tras inundaciones que dejaron 69 muertos

MEDAN.- Equipos de rescate buscaban el jueves cuerpos y posibles sobrevivientes en ríos y entre los escombros de aldeas tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra ocurridos en la isla de Sumatra, Indonesia, que dejaron 69 personas muertas y 59 desaparecidas.

El diluvio devastó aldeas en la ladera de la montaña, arrastró a varias personas y dejó bajo el agua más de 2.000 viviendas y edificios, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Casi 5.000 residentes huyeron a refugios gubernamentales.

El número de muertos aumentó a 37 en la provincia de Sumatra del Norte, ya que el personal de rescate recuperó más cadáveres el jueves, dijo en un comunicado Ferry Walintukan, el portavoz de la policía provincial de Sumatra del Norte.

Los rescatistas buscaban a 52 residentes reportados como desaparecidos, pero los deslizamientos de tierra, los apagones y la falta de telecomunicaciones estaban obstaculizando los esfuerzos de búsqueda, añadió.

Diecisiete cuerpos fueron recuperados el jueves en el distrito de Tapanuli del Sur y ocho en la ciudad de Sibolga, de acuerdo con Walintukan.

En el distrito vecino de Tapanuli Central, los deslizamientos de tierra afectaron varias casas, matando al menos a una familia de cuatro personas, así como a una persona encontrada muerta en las inundaciones en la ciudad de Padang Sidempuan.

Los rescatistas también recuperaron dos cuerpos en el distrito de Pakpak Bharat y buscaban a cinco personas reportadas como desaparecidas en Humbang Hasundutan, donde cuatro aldeanos murieron por deslizamientos de tierra, informó Walintukan.

Al menos un residente murió cuando el lodo y los escombros cayeron sobre una carretera principal en una pequeña isla de Nias, agregó.

“Hay muchos desaparecidos y algunas áreas remotas siguen siendo inaccesibles, por lo que es probable que el número de muertos aumente”, dijo Walintukan.

Reportes televisivos mostraron al personal de rescate con martillos neumáticos, sierras circulares, herramientas agrícolas, y a veces, sus manos desnudas para excavar en áreas repletas de espeso lodo, rocas y árboles arrancados de raíz.

Los rescatistas, navegando en botes de goma, buscaban a través de un río y ayudaban a niños y personas mayores que se vieron obligadas a subir a los techos de casas y edificios inundados.