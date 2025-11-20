Informa Tedros Adhhanom Ghebreyesus que en la OMS va haber un recorte de casi 1,300 empleos

Internacional
/ 20 noviembre 2025
    Informa Tedros Adhhanom Ghebreyesus que en la OMS va haber un recorte de casi 1,300 empleos
    Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una conferencia de prensa en Ginebra. Foto: AP/Martial Trezzini

El director de general de la Organización Mundial de la Salud que no es la única agencia de Naciones Unidas con problemas económicos tras los recortes de EU

GINEBRA- La anunciada salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), unida a recortes en las contribuciones de otros países, han provocado en la agencia un agujero financiero de 500 millones de dólares que ha obligado entre otras cosas a eliminar 1.282 puestos en su plantilla, anunció este miércoles su director general, Tedros Adhhanom Ghebreyesus.

En un encuentro con delegados de Estados miembros para detallar la crisis que afronta el organismo, Tedros aseguró que se ha intentado minimizar el impacto en el personal (formado por unos 9,000 empleados), y subrayó que “si no se hubiera adoptado ese enfoque las estimaciones hablaban de despedir a unos 2,900 colegas”.

TE PUEDE INTERESAR: Aportará China 500 millones de dólares para paliar crisis de la OMS tras la marcha de EU

En este sentido, muchos de los puestos se han eliminado mediante la no renovación de contratos temporales, así como con jubilaciones y retiros voluntarios, precisó Tedros en su intervención.

“El personal no son estadísticas sino personas con vidas, familias y carreras, y hemos intentado tratar a todos con dignidad y respeto, de la mejor manera que pudimos”, aseguró el experto etíope.

La contribución de Estados Unidos, que anunció su salida de la OMS a principios de año, coincidiendo con la llegada a la presidencia norteamericana de Donald Trump, equivale casi a la quinta parte del presupuesto total de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

Tedros recordó que las estrecheces financieras de la OMS, que no es la única agencia de Naciones Unidas con problemas económicos, han forzado a reducir el presupuesto para 2026-27 de los 5,300 millones de dólares inicialmente previstos a los 4,200 millones aprobados en la asamblea anual de mayo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórico!, más de 190 países adoptan el primer acuerdo en el mundo para luchar contra la próxima pandemia

“Este año ha sido uno de los más difíciles en la historia de la OMS”, resumió el director general, quien destacó que la agencia lleva años intentando reducir su dependencia de las contribuciones voluntarias de un reducido grupo de donantes (que actualmente representan casi un 90 % de sus ingresos totales).

Temas


Crisis Económica
finanzas
recortes presupuestales

Localizaciones


Ginebra

Personajes


Tedros Adhanom Ghebreyesus

Organizaciones


OMS

