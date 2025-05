¡Histórico!, más de 190 países adoptan el primer acuerdo en el mundo para luchar contra la próxima pandemia

GINEBRA- De acuerdo a un texto titulado “World Health Assembly adopts historic Pandemic Agreement to make the world more equitable and safer from future pandemics” publicado en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, los Estados Miembros de la OMS adoptaron el primer Acuerdo sobre Pandemias del mundo.

Esta histórica decisión que se dio durante la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud finaliza más de tres años de intensas negociaciones para dar una respuesta a “los devastadores efectos de la pandemia de COVID-19, impulsadas por el objetivo de lograr un mundo más seguro y equitativo frente a futuras pandemias”, detalla el comunicado.

Este acuerdo está conformado por 35 artículos en los que se abordan todos los aspectos fundamentales para que los países logren tener políticas e instrumentos tanto de prevención como de preparación, así como medios para que puedan responder a la próxima pandemia.

Tras alcanlzar este hito, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS expresó que “el mundo es hoy más seguro gracias al liderazgo, la colaboración y el compromiso de nuestros Estados Miembros para adoptar el histórico Acuerdo de la OMS sobre Pandemias”.

Por lo que en opinión de Ghebreyesus “el Acuerdo representa una victoria para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral. Garantizará que, colectivamente, podamos proteger mejor al mundo de futuras amenazas pandémicas. También representa un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de que nuestros ciudadanos, sociedades y economías no deben quedar expuestos a sufrir nuevamente pérdidas como las sufridas durante la COVID-19”.